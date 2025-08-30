Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഎ.​എ​ഫ്.​സി...
    Qatar
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 11:52 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 11:52 AM IST

    എ.​എ​ഫ്.​സി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഇ​ന്ത്യ അ​ണ്ട​ർ 23 ടീം ​ദോ​ഹ​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    india under 23 team
    cancel
    camera_alt

    എ.​എ​ഫ്.​സി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ദോ​ഹ​യി​ലെ​ത്തി​യ ഇ​ന്ത്യ അ​ണ്ട​ർ 23 ടീമിന് ഖത്തർ മഞ്ഞപ്പട സ്വീകരണം നൽകിയപ്പോൾ

    ദോ​ഹ: എ.​എ​ഫ്.​സി അ​ണ്ട​ർ 23 യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീം ​ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി. മ​ല​യാ​ളി താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ വി​ബി​ൻ മോ​ഹ​ന​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​നാ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഹീ​ഫ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഐ​മ​ൻ, എം.​എ​സ്. ശ്രീ​ക്കു​ട്ട​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട സം​ഘം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്കാ​ണ് ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ടീ​മി​നെ ഖ​ത്ത​ർ മ​ഞ്ഞ​പ്പ​ട​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​രാ​ധ​ക​ർ പൂ​ക്ക​ൾ ന​ൽ​കി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഖ​ത്ത​ർ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഗ്രൂ​പ് എ​ച്ചി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ. ബ​ഹ്റൈ​ൻ, ബ്രൂ​ണെ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് മ​റ്റു ര​ണ്ടു ടീ​മു​ക​ൾ. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് ബ​ഹ്റൈ​നെ​തി​രെ സു​ഹൈം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം. ആ​റി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​രാ​യ ഖ​ത്ത​റാ​ണ് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ. അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ സ്റ്റേ​ഡി​യം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് വേ​ദി​യാ​കും. ഒ​മ്പ​തി​ന് സു​ഹൈം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ബ്രൂ​ണെ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​രം. 11 ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യി 44 ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത​ക്കാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ്രൂ​പ് ജേ​താ​ക്ക​ളും മി​ക​ച്ച നാ​ല് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടും. 2026 ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യാ​ണ് അ​ണ്ട​ർ 23 ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പി​ന് വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന​ത്. ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി താ​ജി​കി​സ്താ​ൻ, കി​ർ​ഗി​സ് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്, ഇ​റാ​ഖ് യൂ​ത്ത് ടീ​മു​ക​ളു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​രം ക​ളി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsafcfootball teamQatarNewsmatch
    News Summary - India Under-23 team in Doha for AFC matches
    Similar News
    Next Story
    X