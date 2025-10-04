Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 2:29 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 2:29 PM IST

    ഇന്ത്യ -ഖത്തർ വ്യാപാര ബന്ധം ശക്തം; ബിസിനസ് കൗൺസിൽ യോഗം തിങ്കളാഴ്ച

    ഖ​ത്ത​ർ ചേം​ബ​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ മ​ഹ്ദി അ​ൽ അ​ഹ്ബാ​ബി ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ലു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    ഖ​ത്ത​ർ ചേം​ബ​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ മ​ഹ്ദി അ​ൽ അ​ഹ്ബാ​ബി ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ലു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു

    ​ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റും ഇ​ന്ത്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ണെ​ന്നും പ്ര​ധാ​ന ക​യ​റ്റു​മ​തി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ ചേം​ബ​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ മ​ഹ്ദി അ​ൽ അ​ഹ്ബാ​ബി. ഐ.​ടി, കൃ​ഷി, വ്യ​വ​സാ​യം, ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ക്ഷേ​പാ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​നും ഖ​ത്ത​റി​ലെ ബി​സി​ന​സു​കാ​ർ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ലു​മാ​യി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ മ​ഹ്ദി അ​ൽ അ​ഹ്ബാ​ബി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി വ്യാ​പാ​ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ ​അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ, സം​യു​ക്ത നി​ക്ഷേ​പം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ -ഖ​ത്ത​ർ ബി​സി​ന​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ മി​ക​ച്ച വേ​ദി​യാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വാ​ണി​ജ്യ-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ, ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ച​ർ​ച്ചാ​വി​ഷ​യ​മാ​യി. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ -ഖ​ത്ത​ർ ജോ​യ​ന്റ് ബി​സി​ന​സ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ങ്ങ​ളും സം​യു​ക്ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന വ​ലി​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ​ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ മ​ഹ്ദി അ​ൽ അ​ഹ്ബാ​ബി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഇ​ന്ത്യ -ഖ​ത്ത​ർ ബി​സി​ന​സ് കൗ​ൺ​സി​ലും ബി​സി​ന​സ് മീ​റ്റി​ങ്ങു​ക​ളും പ​ര​സ്പ​ര നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന് സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ഇ​തി​ലൂ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും ​ഖ​ത്ത​ർ ചേം​ബ​ർ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തി​ൽ 50ൽ ​അ​ധി​കം ബി​സി​ന​സ് സം​രം​ഭ​ക​രാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    News Summary - India-Qatar trade ties strong; Business Council meeting on Monday
