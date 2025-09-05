Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 1:00 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 1:00 PM IST

    4800 കോ​ടി ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ ക​ട​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ-​ ഖ​ത്ത​ർ വ്യാ​പാ​രം

    4800 കോ​ടി ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ ക​ട​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ-​ ഖ​ത്ത​ർ വ്യാ​പാ​രം
    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ മ​ഹ്ദി അ​ൽ അ​ഹ്ബാ​ബി​

    ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​യും ഖ​ത്ത​റും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ള​ർ​ച്ച. ഇ​രു​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 5000 കോ​ടി ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലി​ന്റെ വ്യാ​പാ​ര​മാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ന​ട​ന്ന​ത്. സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം ഇ​രു രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ 4800 കോ​ടി ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള വ്യാ​പാ​രം ന​ട​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കൊ​മേ​ഴ്സി​ന്റെ പു​തി​യ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഇ​ന്ത്യ-​ഖ​ത്ത​ർ സം​യു​ക്ത നി​ക്ഷേ​പ ഉ​ന്ന​ത​ത​ല സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ചേം​ബ​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ മ​ഹ്ദി അ​ൽ അ​ഹ്ബാ​ബി​യാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും സു​പ്ര​ധാ​ന വ്യാ​പാ​ര പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി ഇ​ന്ത്യ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ് എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പൊ​തു​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കൂ​ടി ഇ​രു​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​ച്ചു എ​ന്ന​തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണ് വ്യാ​പാ​ര​ത്തോ​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി, ഇ​ൻ​വ​സ്റ്റ് ഖ​ത്ത​ർ, ഖ​ത്ത​ർ ഫ്രീ ​സോ​ൺ അ​തോ​റി​റ്റി തു​ട​ങ്ങി​യ ബി​സി​ന​സ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളു​ടെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ഓ​ഫി​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി. അ​തോ​റി​റ്റി ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന 10 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ന്റെ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഓ​ഫി​സ് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കും.

    TAGS:tradeQatar NewsIndia-Qatargulf news malayalam
    News Summary - India-Qatar trade exceeds 48 billion Qatari riyals
