    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 11:56 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 11:56 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ -ഖ​ത്ത​ർ വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ; വാ​ണി​ജ്യ​മ​ന്ത്രി പി​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ൽ ഇ​ന്ന് ഖ​ത്ത​റി​ൽ

    ഖ​ത്ത​ർ വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഥാ​നി ബി​ൻ ഫൈ​സ​ൽ അ​ൽ​ഥാ​നി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തും
    ഇ​ന്ത്യ -ഖ​ത്ത​ർ വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ; വാ​ണി​ജ്യ​മ​ന്ത്രി പി​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ൽ ഇ​ന്ന് ഖ​ത്ത​റി​ൽ
    ​ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​യും ഖ​ത്ത​റും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി വ്യാ​പാ​ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കാ​യി കേ​ന്ദ്ര വാ​ണി​ജ്യ​മ​ന്ത്രി പി​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ൽ ഇ​ന്ന് ദോ​ഹ​യി​ലെ​ത്തും. ഖ​ത്ത​ർ വാ​ണി​ജ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തും. ഇ​രു​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ബി​സി​ന​സ് സ​മൂ​ഹ​വു​മാ​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഇ​രു​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ഏ​റെ പു​രോ​ഗ​മി​ച്ച ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് പി​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ൽ ദോ​ഹ​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റി​ന്റെ പ​രി​ശോ​ധ​നാ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ തീ​ർ​പ്പാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഖ​ത്ത​ർ വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഥാ​നി ബി​ൻ ഫൈ​സ​ൽ അ​ൽ​ഥാ​നി​യു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​ത്. ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ-​ഖ​ത്ത​ർ സം​യു​ക്ത ബി​സി​ന​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തെ ഇ​രു മ​ന്ത്രി​മാ​രും അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യും.

    ഖ​ത്ത​ർ ചേം​ബ​റി​ലെ​യും ഖ​ത്ത​ർ ബി​സി​ന​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നി​ലെ​യും പ്ര​മു​ഖ​രു​മാ​യി പി​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ൽ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തും. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബി​സി​ന​സ് സ​മൂ​ഹ​വു​മാ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ചേം​ബേ​ഴ്സ് ഓ​ഫ് കൊ​മേ​ഴ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി, കോ​ൺ​ഫ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി, അ​സോ​ചം തു​ട​ങ്ങി​യ ബി​സി​ന​സ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ മ​ന്ത്രി​യെ അ​നു​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ ഇ​ന്ത്യാ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വേ​ള​യി​ൽ കൈ​ക്കൊ​ണ്ട തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ദോ​ഹ​യി​ലെ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ. നേ​ര​ത്തേ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലും ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ക​ൾ ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. 2024-25 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 14.2 ബി​ല്യ​ൺ യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യും ഖ​ത്ത​റും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി വ്യാ​പാ​രം. അ​ടു​ത്ത അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ വ്യാ​പാ​രം 28 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നാ​ണ് ഇ​രു​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ബി​സി​ന​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഖ​ത്ത​ർ ചേം​ബ​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ മ​ഹ്ദി അ​ൽ അ​ഹ്ബാ​ബി ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ലു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ, ഖ​ത്ത​റി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി വ്യാ​പാ​ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ ​അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ, സം​യു​ക്ത നി​ക്ഷേ​പം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ -ഖ​ത്ത​ർ ബി​സി​ന​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ മി​ക​ച്ച വേ​ദി​യാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തി​ൽ 50ൽ ​അ​ധി​കം ബി​സി​ന​സ് സം​രം​ഭ​ക​രാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

