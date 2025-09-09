Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 8:58 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 8:58 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ-​ഖ​ത്ത​ർ സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര​ക്ക​രാ​ർ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്

    ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ക​രാ​റി​ന് അ​ന്തി​മ​രൂ​പ​മാ​യേ​ക്കും
    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റും ഇ​ന്ത്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്. അ​ടു​ത്ത മാ​സം ആ​ദ്യം ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ന്തി​മ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ആ​ഗോ​ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നും യു.​എ​സ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ അ​ധി​ക​ത്തീ​രു​വ​യു​ടെ ആ​ഘാ​തം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള അ​റ​ബ് രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ വ്യാ​പാ​ര​ക്ക​രാ​റി​ന് ശ്ര​മം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ക​രാ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​സാ​ന രൂ​പം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി കേ​ന്ദ്ര വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രി പി​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ആ​ദ്യ​വാ​രം ദോ​ഹ​യി​ലെ​ത്തും. വി​പ​ണി​യു​ടെ​യും അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പു​തി​യ വാ​തി​ൽ തു​റ​ക്കു​ന്ന​താ​കും ക​രാ​ർ. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഗ​വ​ണ്മെ​ന്റ് വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളെ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ധ്യ​മ​മാ​യ റോ​യി​ട്ടേ​ഴ്സാ​ണ് വാ​ർ​ത്ത റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു ചെ​യ്ത​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം അ​വ​സാ​നം ഇ​ന്ത്യ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച ഖ​ത്ത​ർ വി​ദേ​ശ​വ്യാ​പാ​ര-​വാ​ണി​ജ്യ വ​കു​പ്പു സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ഹ്മ​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സ​ഈ​ദി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഉ​ന്ന​ത​ത​ല സം​ഘം ക​രാ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പി​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ലി​ന് പു​റ​മേ, ധ​ന​മ​ന്ത്രി നി​ർ​മ​ല സീ​താ​രാ​മ​ൻ, വ​കു​പ്പു സ​ഹ​മ​ന്ത്രി പ​ങ്ക​ജ് ചൗ​ധ​രി എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യും ബി​സി​ന​സ് സ​മൂ​ഹ​വു​മാ​യും സം​ഘം കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    ക​രാ​ർ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യാ​ൽ ഖ​ത്ത​റു​മാ​യി ഊ​ർ​ജ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം മ​റ്റു മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്കു കൂ​ടി വ്യാ​പി​ക്കും. ഖ​ത്ത​റി​ന് പു​റ​മേ, സൗ​ദി​യു​മാ​യും ഒ​മാ​നു​മാ​യും ഇ​ന്ത്യ വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റി​ന് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ജി.​സി.​സി രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ല​വി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യു​മാ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റു​ള്ള​ത്.

    അ​ടു​ത്ത അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി വ്യാ​പാ​രം 28 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യും ഖ​ത്ത​റും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ ഇ​ത് 13.2 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റാ​ണ്.

    ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യും ക​ഴി​ഞ്ഞ ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ലാ​ണ് ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ധാ​ര​ണ​യാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

