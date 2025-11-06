Begin typing your search above and press return to search.
    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വ​നി​ത ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലോ​ക​ക​പ്പ് വി​ജ​യം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വ​നി​താ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലോ​ക​ക​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച്

    ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ 

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വ​നി​താ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലോ​ക​ക​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി തു​മാ​മ​യി​ലെ ഭാ​ര​ത് ടേ​സ്റ്റ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ന​വി മും​ബൈ​യി​ലെ ഡി​വൈ പാ​ട്ടീ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വ​നി​ത ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീം ​ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ഹ​ർ​മ​ൻ​പ്രീ​ത് കൗ​ർ ഐ.​സി.​സി ഏ​ക​ദി​ന വ​നി​ത ലോ​ക​ക​പ്പ് ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കാ​യി​ക ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ പു​തി​യൊ​രു അ​ധ്യാ​യം എ​ഴു​ത​പ്പെ​ട്ടു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീം ​ലോ​ക​കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ അ​ത് വെ​റും കാ​യി​ക വി​ജ​യം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സ്ത്രീ​ശ​ക്തി​യു​ടെ പ്ര​തീ​ക​മാ​യും മാ​റി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​ൻ​കാ​സ് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നൗ​ഫ​ൽ ക​ട്ടു​പ്പാ​റ, ജാ​ഫ​ർ ക​മ്പാ​ല, ഇ​ർ​ഫാ​ൻ പ​ക​ര, നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സ​മീ​ർ ഏ​റാ​മ​ല, ജീ​സ് ജോ​സ​ഫ്, ശ്രീ​ജി​ത്ത്‌ നാ​യ​ർ, സ​ലീം ഇ​ട​ശ്ശേ​രി, ജോ​ർ​ജ് അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ, ജൂ​ട്ടാ​സ് പോ​ൾ, ജം​നാ​സ്, പ്ര​ശോ​ബ്, മാ​ഷി​ക് മ​റ്റു ജി​ല്ല നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വ​നി​ത ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീ​മി​ന്റെ ഉ​ജ്ജ്വ​ല വി​ജ​യം ഇ​ന്ത്യ​ൻ കാ​യി​ക രം​ഗ​ത്തി​നും ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും അ​ഭി​മാ​ന നി​മി​ഷ​മാ​യെ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:women's cricketworld cupQatar
