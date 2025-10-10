Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 9:54 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 9:54 AM IST

    ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    പു​തു​താ​യി അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റ ഇ​ന്‍കാ​സ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ലാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ മു​ന്‍ എം.​എ​ല്‍.​എ

    വ​ര്‍ക്ക​ല ക​ഹാ​റി​നൊ​പ്പം

    ദോ​ഹ: ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പു​തി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി മു​നീ​ർ പ​ള്ളി​ക്ക​ലി​നെ​യു ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി ശ​ങ്ക​ര്‍ സാ​ര​സം​ഗ​നെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ആ​നി​സ് അ​ഫ്സ​ദ് ആ​ണ് ട്ര​ഷ​റ​ര്‍. ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് കാ​ഞ്ചാ​നി ഹാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ഗാ​ന്ധി​സ്മൃ​തി സം​ഗ​മ വേ​ദി​യി​ലാ​ണ് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹൈ​ദ​ര്‍ ചു​ങ്ക​ത്ത​റ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ന​ട​ന്ന ഗാ​ന്ധി സ്മൃ​തി സം​ഗ​മ​ത്തി​ല്‍ വ​ര്‍ക്ക​ല മു​ന്‍ എം.​എ​ല്‍.​എ വ​ര്‍ക്ക​ല ക​ഹാ​ര്‍ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ള്‍ സം​ഘ​ര്‍ഷ​ഭ​രി​ത​മാ​യ ആ​ഗോ​ള​ക്ര​മ​ത്തി​ല്‍ ഇ​ന്നും പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ പ്രാ​യോ​ഗി​ക​വും മാ​തൃ​കാ​പ​ര​വു​മാ​യി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​ന്‍ ഓ​രോ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​നും ത​യാ​റാ​വ​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ര്‍മി​പ്പി​ച്ചു.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മു​ന്‍ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​യ​പാ​ല്‍ മാ​ധ​വ​ന്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ന്‍, ഇ​ന്‍കാ​സ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി കെ.​കെ. ഉ​സ്മാ​ന്‍, അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ര്‍ഡ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ജോ​പ്പ​ച്ച​ന്‍ തെ​ക്കെ​ക്കൂ​റ്റ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി ഇ​ന്‍ചാ​ര്‍ജു​മാ​യ സി. ​താ​ജു​ദ്ദീ​ന്‍, ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഈ​പ്പ​ന്‍ തോ​മ​സ്, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ വി.​എ​സ്. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന്‍, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി​ബു സു​കു​മാ​ര​ന്‍, ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് മു​ന്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​വി. ബോ​ബ​ന്‍, ഐ.​എ​സ്.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​ഷീ​ര്‍ തു​വാ​രി​ക്ക​ല്‍, ജി​ല്ലാ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ക്കീ​ര്‍ പു​ത്ത​ന്‍ പ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ലോ​ക മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ഹാ​ന്‍ഡ്ബാ​ള്‍ ചാ​മ്പ്യ​ന്‍ഷി​പ്പി​ല്‍ മെ​ഡ​ല്‍ നേ​ടി​യ സ​ജി ശ്രീ​കു​മാ​റി​നെ​യും സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ല്‍ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ ഇ​ന്‍കാ​സ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രു​ടെ മ​ക്ക​ള്‍ക്കു​ള്ള എ​ക്സ​ല​ന്‍സ് അ​വാ​ര്‍ഡും ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ര​ഹാം കെ. ​ജോ​സ​ഫ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ദീ​പ് പി​ള്ളൈ, സെ​റീ​ന അ​ഹ​ദ്, സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ശ്റ​ഫ് ന​ന്നം​മു​ക്ക്, ശ​മീ​ര്‍ പു​ന്നൂ​രാ​ന്‍, ഫൈ​സ​ല്‍ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, ജോ​യ് കൊ​ല്ലം, അ​ഹ​ദ് മു​ബാ​റ​ക്, ഡേ​വി​സ് ഇ​ട​ശ്ശേ​രി, യു.​എം. സു​രേ​ഷ്, പി.​കെ. റ​ശീ​ദ്, ദീ​പ​ക് സി.​ജി., സി​നി​ല്‍ ജോ​ര്‍ജ്, അ​ഡ്വ. മ​ഞ്ജു​ഷ ശ്രീ​ജി​ത്, ജി​ഷ ജോ​ര്‍ജ്, എം.​പി. മാ​ത്യു, ഷ​ഫാ​ഫ് ഹാ​പ്പ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ അ​വാ​ര്‍ഡ് വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. ജി​ല്ലാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ജീം ക​ണി​യാ​പു​രം, നൗ​ഫ​ല്‍, അ​നീ​ഷ്, റാ​നീ​ഷ്, ശ​ര​ത്, മ​നു, സ​ജി, ര​ജീ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:incas qatarQatar NewsOffice BearersThiruvananthapuram
    News Summary - Incas Qatar Thiruvananthapuram District Committee Office Bearers
    Similar News
    Next Story
    X