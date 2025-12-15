Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 15 Dec 2025 1:07 PM IST
    date_range 15 Dec 2025 1:07 PM IST

    ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​ക്ക് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​ക്ക് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    അ​ഷ്റ​ഫ് പി.​എ. നാ​സ​ർ, മൊ​യ്തീ​ൻ ഷാ, ​ജി​ൻ​സ് ജോ​സ്

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ ഇ​ൻ​കാ​സ് പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ തെ​ര​ഞ്ഞ​ടു​ത്തു. അ​ഷ്റ​ഫ് പി.​എ. നാ​സ​റി​നെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യും, പി.​വി. മൊ​യ്തീ​ൻ ഷാ​യെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യും, ജി​ൻ​സ് ജോ​സി​നെ ട്ര​ഷ​റ​റാ​യും അ​ട​ങ്ങി​യ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ​യാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. ഇ​രു പ​ക്ഷ​മാ​യി നി​ന്നി​രു​ന്ന പാ​ല​ക്കാ​ട് ക​മ്മി​റ്റി​യെ ഒ​ന്നി​ച്ചു ചേ​ർ​ത്താ​ണ് പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന​ത്. നേ​ര​ത്തെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി ഇ​രു പ​ക്ഷ​മാ​യി നി​ന്നി​രു​ന്ന ഇ​ൻ​കാ​സ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യെ കെ.​പി.​സി.​സി നേ​തൃ​ത്വം ഇ​ട​പെ​ട്ട് പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യി അ​ബ്ദു​ൽ നി​സാ​ർ, കൃ​ഷ്ണ​ച​ന്ദ്ര​ൻ പ​ടി​ക്ക​ൽ, ഷാ​ജി എ.​വി., മു​ജീ​ബ് അ​ത്താ​ണി​ക്ക​ൽ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യി ജ​മീ​ർ കെ.​കെ, പ്ര​ദീ​പ് ഷ​ൺ​മു​ഖ​ൻ, ഡോ. ​ആ​ര്യ കൃ​ഷ്ണ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ്ക​ർ, സൈ​നു ബാ​ബു കെ, ​റാ​ഫി, മാ​ഷി​ക് മു​സ്ത​ഫ, ഉ​ണ്ണീ​ൻ​കു​ട്ടി വി., ​ഷി​ഹാ​ബ് എ​ന്നി​വ​രെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ: ഷൗ​ക്ക​ത്ത്, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് സി.​എ, അ​ശ്‌​റ​ഫ് ഉ​സ്മാ​ൻ, രാ​ഗേ​ഷ്‌ മ​ഠ​ത്തി​ൽ എ​ന്നി​വ​രെ എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ചീ​ഫ് പാ​ട്ര​ണാ​യി മു​ഹ​മ്മ​ദ് റു​ബീ​ഷ്, അ​ഡ്വൈ​സ​റി ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി ബാ​വ അ​ച്ചാ​ര​ത്ത്‌ എ​ന്നി​വ​രെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. പു​തി​യ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഭാ​വി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മൊ​യ്തീ​ൻ ഷാ ​വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ ജി​ൻ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

