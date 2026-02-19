Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 19 Feb 2026 12:02 PM IST
    date_range 19 Feb 2026 12:02 PM IST

    ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ സ്മൃ​തി​സം​ഗ​മം

    ജി. ​കാ​ർ​ത്തി​കേ​യ​ൻ, ത​ലേ​ക്കു​ന്നി​ൽ ബ​ഷീ​ർ അ​നു​സ്മ​ര​ണം
    ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ സ്മൃ​തി​സം​ഗ​മം
    ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സ്മൃ​തി സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​എ​സ്. ശ​ബ​രി​നാ​ഥ​ൻ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: മ​ൺ​മ​റ​ഞ്ഞ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ജി. ​കാ​ർ​ത്തി​കേ​യ​ന്റെ​യും മു​ൻ എം.​പി ത​ലേ​ക്കു​ന്നി​ൽ ബ​ഷീ​റി​ന്റെ​യും സ്മ​ര​ണ പു​തു​ക്കി ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സ്മൃ​തി സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​മാ​യ കെ.​എ​സ്. ശ​ബ​രി​നാ​ഥ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. കേ​ര​ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന് കൃ​ത്യ​മാ​യ ദി​ശാ​ബോ​ധം ന​ൽ​കി​യ ഇ​രു നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വ​രും ത​ല​മു​റ​ക്ക് മാ​തൃ​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. ഇ​ൻ​കാ​സ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​നീ​ർ പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഇ​ൻ​കാ​സ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ ചീ​ര​ക്കു​ഴി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ, ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഹൈ​ദ​ർ ചു​ങ്ക​ത്ത​റ, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി കെ.​കെ. ഉ​സ്മാ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​വി. ബോ​ബ​ൻ, ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ര​ഹാം കെ. ​ജോ​സ​ഫ്, ഐ.​എ​സ്.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​ഷീ​ർ തൂ​വാ​രി​ക്ക​ൽ, ജ​യ​പാ​ൽ മാ​ധ​വ​ന്‍, അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത്, ഷി​ബു സു​കു​മാ​ര​ൻ, സൂ​ര​ജ് പോ​ത്ത​ൻ​കോ​ട്, ഫൈ​സ​ൽ ഹ​സ്സ​ൻ, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​നി​ൽ ജോ​ർ​ജ് സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ൻ​കാ​സി​ന്റെ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത്ത​രം സ്മ​ര​ണ​ക​ൾ ഊ​ർ​ജം പ​ക​രു​മെ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും വി​വി​ധ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും യൂ​ത്ത് വി​ങ്- ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് നേ​താ​ക്ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​ൻ​കാ​സ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ​ങ്ക​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലിം ക​ല്ല​റ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

