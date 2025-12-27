Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 10:03 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 10:03 AM IST

    ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    വി​പി​ൻ പി.​കെ മേ​പ്പ​യ്യൂ​ർ, ഹ​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ, ഷാ​ഹി​ദ് വി​പി

    Listen to this Article

    ​​ദോ​ഹ: ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. വി​പി​ൻ പി.​കെ. മേ​പ്പ​യ്യൂ​ർ (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ഹ​രീ​ഷ്കു​മാ​ർ (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ഷാ​ഹി​ദ് വി.​പി (ട്ര​ഷ​റ​ർ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യാ​യി ബ​ഷീ​ർ തൂ​വാ​രി​ക്ക​ൽ, അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി അ​സീ​സ് പു​റാ​യി​ൽ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ഗ​ഫൂ​ർ ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി സീ​നി​യ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും അ​മീ​ർ കെ.​ടി, ഹം​സ എ​ൻ.​പി, ജോ​സ​ഫ് ഓ​മ​ശ്ശേ​രി, ജി​തേ​ഷ് ന​രി​പ്പ​റ്റ, ഹാ​രി​സ് ന​ന്തി, അ​ബ്ദു​ല്ല കെ.​ടി.​കെ എ​ന്നി​വ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രു​മാ​ണ്. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യി അ​ൽ​ത്താ​ഫ് ഒ.​കെ, സ​രി​ൻ കേ​ളോ​ത്ത്, സൗ​ബി​ൻ ഇ​ല​ഞ്ഞി​ക്ക​ൽ, ന​ബീ​ൽ വാ​ണി​മേ​ൽ എ​ന്നി​വ​രെ​യും സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യി ഷ​ഫീ​ർ ടി, ​റ​ഫീ​ഖ് പാ​ലോ​ളി, സു​ധീ​ർ വി.​കെ, ജി​തേ​ഷ് ന​ര​ക്കോ​ട്, സ​ദ്ദാം പി.​പി, സ​ജി​ത്ത് അ​ബ്ദു​ല്ല, സു​ബൈ​ർ സി.​എ​ച്ച്, ജി​ഷാ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല, ഹാ​ഫി​ൽ ഓ​ട്ടു​വ​യ​ൽ എ​ന്നി​വ​രെ​യും നി​യ​മി​ച്ചു.

    സൂ​ര​ജ് ശ്രീ​കു​മാ​ർ സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​ൺ​വീ​ന​റും ന​ജാ​ദ് വ​ട്ട​ക്ക​ണ്ടി ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റും ഷാ​ഫി പി.​സി പാ​ലം ആ​ർ​ട്സ് ക​ൺ​വീ​ന​റും ബാ​ബു അ​ൽ​വാ​ദി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​ൺ​വീ​ന​റും അ​ഡ്വ. റി​യാ​സ് ലീ​ഗ​ൽ അ​ഡ്വൈ​സ​റും ആ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Qatar NewsINCASgulf news malayalamQatar INCAS Kozhikode
    News Summary - INCAS Qatar Kozhikode District Committee reorganized
    Similar News
    Next Story
    X