Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഇ​ന്‍കാ​സ് ഖ​ത്ത​ര്‍...
    Qatar
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 1:40 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 1:40 PM IST

    ഇ​ന്‍കാ​സ് ഖ​ത്ത​ര്‍ സി.​കെ. മേ​നോ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണം ന​ട​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    incas qatar
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്‍കാ​സ് ഖ​ത്ത​ര്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സി.​കെ. മേ​നോ​ന്‍ അ​നു​സ്മ​ര​ണ ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ മ​ക​ളും സാ​മൂ​ഹ്യ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​യു​മാ​യ അ​ഞ്ജ​ന മേ​നോ​ന്‍ സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ള്‍ക്കൊ​പ്പം

    ദോ​ഹ: ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​റി​ന്‍റെ മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന സി.​കെ. മേ​നോ​ന്‍റെ ച​ര​മ വാ​ര്‍ഷി​ക ദി​ന​ത്തി​ല്‍ ഇ​ന്‍കാ​സ് ഖ​ത്ത​ര്‍ സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ന്‍കാ​സ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹൈ​ദ​ർ ചു​ങ്ക​ത്ത​റ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ല്‍ ന​ട​ന്ന അ​നു​സ്മ​ര​ണ ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ ഇ​ന്‍കാ​സ് സീ​നി​യ​ര്‍ നേ​താ​വും ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ കെ.​കെ. ഉ​സ്മാ​ൻ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. മ​തേ​ത​ര ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വി​ശ്വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് എ​ന്നും മാ​തൃ​ക​യാ​ക്കാ​വു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​യി​രു​ന്നു സി.​കെ. മേ​നോ​ന്‍ എ​ന്നും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ അ​ദ്ദേ​ഹം ചെ​യ്ത സേ​വ​നം ഖ​ത്ത​ര്‍ പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് ഒ​രി​ക്ക​ലും മ​റ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും കെ.​കെ. ഉ​സ്മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ, ഇ​ന്‍കാ​സ് അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ര്‍ഡ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ജോ​പ്പ​ച്ച​ന്‍ തെ​ക്കെ​കു​റ്റ്, സി.​കെ. മേ​നോ​ന്‍റെ മ​ക​ളും ഐ.​സി.​സി വ​നി​ത വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ അ​ഞ്ജ​നാ മേ​നോ​ന്‍, ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് മു​ന്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​വി. ബോ​ബ​ന്‍, ഇ​ന്‍കാ​സ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി. ​താ​ജു​ദ്ദീ​ന്‍, മ​നോ​ജ് കൂ​ട​ല്‍, കെ.​എ​സ്.​സി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗോ​പി​നാ​ഥ്, ഐ.​എ​സ്.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​ഷീ​ര്‍ തു​വാ​രി​ക്ക​ല്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സി.​കെ. മേ​നോ​നെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. ഇ​ന്‍കാ​സ് ഖ​ത്ത​ര്‍ ജ​ന​റ‍ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഈ​പ്പ​ൻ തോ​മ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ വി.​എ​സ്. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന്‍ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ര​ഹാം കെ. ​ജോ​സ​ഫ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ദീ​പ് പി​ള്ളൈ, ബെ​ഹ്സാ​ദ് ഗ്രൂ​പ്പ് പ്ര​തി​നി​ധി അ​ജ​യ്, ഇ​ന്‍കാ​സ് അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ര്‍ഡ് അം​ഗം അ​ഹ​ദ് മു​ബാ​റ​ക്, യൂ​ത്ത് വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ദീ​പ​ക് സി.​ജി, വ​നി​താ വി​ങ് ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ര്‍ച്ച​ന സ​ജി തു​ട​ങ്ങി സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ -ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsmemorialincas qatarQatar News
    News Summary - Incas Qatar holds C.K. Menon memorial service
    Similar News
    Next Story
    X