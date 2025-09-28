Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 11:21 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 11:21 AM IST

    ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ 'മ​ധു​ര​മീ ഓ​ണം' ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ മ​ധു​ര​മീ ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ര്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ധു​ര​മീ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഫ​സ്റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ​ക്ട​ർ വൈ​ഭ​വ് ത​ണ്ടാ​ല​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹൈ​ദ​ര്‍ ചു​ങ്ക​ത്ത​റ പൂ​ച്ചെ​ണ്ട് ന​ല്‍കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​റി​ന്‍റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഐ.​സി.​സി അ​ശോ​ക ഹാ​ളി​ൽ 'മ​ധു​ര​മീ ഓ​ണം' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സ​മു​ചി​ത​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ ക​ലാ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​വേ​ദ്യ​മാ​യി. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ നാ​നാ തു​റ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നു മാ​റ്റു കൂ​ട്ടി.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഫ​സ്റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​വൈ​ഭ​വ് ത​ണ്ടാ​ല ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​പെ​ക്സ് ബോ​ഡി പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ, ഷാ​ന​വാ​സ് ബാ​വ. ഇ.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​എ​സ്. പ്ര​സാ​ദ് മ​റ്റു സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, അ​പെ​ക്സ് ബോ​ഡി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​ൻ​കാ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഹൈ​ദ​ർ ചു​ങ്ക​ത്ത​റ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഈ​പ്പ​ൻ തോ​മ​സ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ, സീ​നി​യ​ർ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ജോ​പ്പ​ച്ച​ൻ തെ​ക്കെ​ക്കൂ​റ്റ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ന​വാ​സ്, സി​ദ്ദീ​ക്ക് പു​റാ​യി​ൽ, എ​ബ്ര​ഹാം ജോ​സ​ഫ്, പ്ര​ദീ​പ്‌ പി​ള്ള, വ​ർ​ക്കി ബോ​ബ​ൻ, ബ​ഷീ​ർ തൂ​വാ​രി​ക്ക​ൽ, സി. ​താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത്, മ​നോ​ജ്‌ കൂ​ട​ൽ, ജ​യ​പാ​ൽ മാ​ധ​വ​ന്‍, ഷി​ബു സു​കു​മാ​ര​ന്‍, യു.​എം. സു​രേ​ഷ്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ന​ന്നം​മു​ക്ക്, പി.​കെ. റ​ഷീ​ദ്, ആ​ന്റ​ണി ജോ​ൺ, ഷ​മീ​ർ പു​ന്നൂ​രാ​ൻ, പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഫാ​സി​ൽ ആ​ല​പ്പു​ഴ, ഷി​ജു കു​ര്യാ​ക്കോ​സ്, സി.​ജി. ദീ​പ​ക്, സി​നി​ൽ ജോ​ർ​ജ്, എ​ഡ്വി​ൻ, സ​ർ​ജി​ത്ത് കു​ട്ടം​പ​റ​മ്പ​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onam celebrationincas qatargulf news malayalam
    News Summary - Incas Qatar celebrates 'Sweet Onam'
    Similar News
    Next Story
    X