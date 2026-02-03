ഇൻകാസ് ഖത്തർ മഹാത്മാ ഗാന്ധി രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണംtext_fields
ദോഹ: രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ചരമ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇൻകാസ് ഖത്തർ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി രക്തസാക്ഷി ദിനമായി ആചരിച്ചു. ഐ.സി.സി ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കെ.കെ. ഉസ്മാൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ഗാന്ധി സന്ദേശങ്ങൾ തമസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന കാലത്ത് ഇത്തരം അനുസ്മരണങ്ങൾ പ്രസക്തമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇൻകാസ് ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ് വി.എസ്. അബ്ദുൽറഹ്മാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഇൻകാസ് മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി ഹൈദർ ചുങ്കത്തറ, ഭാരവാഹികളായ ബഷീർ തൂവാരിക്കൽ, അൻവർ സാദത്ത്, അഷറഫ് നന്നംമുക്ക്, ഈപ്പൻ തോമസ്, സിനിൽ ജോർജ്, സിജോ നിലമ്പൂർ, അസീസ് പുറായിൽ, അജത്ത് അബ്രഹാം, മുനീർ പള്ളിക്കൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.
ഇൻകാസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.വി. ബോബൻ സ്വാഗതവും ഷിബു സുകുമാൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇൻകാസ് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും വിവിധ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും യൂത്ത് വിങ് -ലേഡീസ് വിങ് ഭാരവാഹികളും ഗാന്ധിജിയുടെ ഛായാചിത്രത്തിന് മുന്നിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register