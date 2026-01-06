Begin typing your search above and press return to search.
    ഇ​ൻ​കാ​സ് പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ലാ ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗം

    ഭാ​വി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു
    ഇ​ൻ​കാ​സ് പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ലാ ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗം
    ഇ​ൻ​കാ​സ് പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ലാ ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ദോ​ഹ: ഇ​ൻ​കാ​സ് പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ലാ ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗം ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പി.​എ. നാ​സ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ സം​ര​ക്ഷ​ണം, സം​ഘ​ട​നാ അം​ഗ​സം​ഖ്യ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ, യു​വ​ജ​ന -വ​നി​താ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, സാ​മൂ​ഹ്യ സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് ഭാ​വി​യി​ൽ ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യി വി​വി​ധ പ്രൈ​വ​റ്റ് ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് മെം​ബേ​ഴ്സ് ഹെ​ൽ​ത്ത് പ്രി​വി​ലേ​ജ് കാ​ർ​ഡ് പ​ദ്ധ​തി ഉ​ട​ൻ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​ൻ​കാ​സ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ദ്ദീ​ഖ് പു​റാ​യി​ൽ യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വി​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ശ​ക്ത​മാ​യ ശ​ബ്ദ​മാ​യി ഇ​ൻ​കാ​സ് മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ൻ​കാ​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​വി. ബോ​ബ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഇ​ൻ​കാ​സ് പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ലാ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അ​ഗ​വും, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി മു​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ ഹ​ഫീ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ൻ​കാ​സ് യൂ​ത്ത് വി​ങ് പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ്ക​റി​നെ​യും, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ലി​യെ​യും, ട്ര​ഷ​റ​റാ​യി ആ​ഷി​ക് തി​യ്യാ​ടി​നെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ഐ.​സി.​സി യൂ​ത്ത് വി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ജി​ൻ​സ് ജോ​സി​നെ​യും, മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​മാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഡോ. ​ആ​ര്യ കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. “പോ​റ്റി​യെ.... കേ​റ്റി​യെ” എ​ന്ന വൈ​റ​ൽ ഗാ​ന​ത്തി​ന്റെ ര​ച​യി​താ​വാ​യ ജി.​പി. കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല​യെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഡോ. ​ന​യീം മു​ള്ളു​ങ്ങ​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ജി​ല്ലാ​ത​ല ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്, സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ അ​വ​ശ​ത അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് എ​ന്നി​വ അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​ൻ​കാ​സ് ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് റു​ബീ​ഷ് കി​ഴ​ക്കേ​തി​ൽ, ഉ​പ​ദേ​ശ സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബാ​വ അ​ച്ചാ​ര​ത്ത്, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ഷ​റ​ഫ് ഉ​സ്മാ​ൻ, രാ​ഗേ​ഷ് മ​ഠ​ത്തി​ൽ, നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ദീ​പ​ക് ചു​ള്ളി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ, സി​നി​ൽ ജോ​ർ​ജ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഹി​ലാ​ലി​ലെ അ​രോ​മ റ​സ്റ്റോ​റ​ൻ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജി​ല്ലാ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മൊ​യ്ദീ​ൻ​ഷാ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജി​ല്ലാ ട്ര​ഷ​റ​ർ ജി​ൻ​സ് ജോ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    TAGS:general body meetingPalakkad DistrictINCAS
