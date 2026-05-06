    date_range 6 May 2026 12:48 PM IST
    date_range 6 May 2026 12:48 PM IST

    സാം ​​​കു​​​രു​​​വി​​​ള​​​ക്ക് ഇ​​​ന്‍കാ​​​സ് യാ​​​ത്ര​​​യ​​​യ​​​പ്പ്

    നാ​​ട്ടി​​ലേ​​ക്ക് മ​​ട​​ങ്ങു​​ന്ന സാം ​​​കു​​​രു​​​വി​​​ള​​ക്ക് ഇ​​​ന്‍കാ​​​സ് ഖ​​ത്ത​​ർ

    ന​​ൽ​​കി​​യ യാ​​​ത്ര​​​യ​​​യ​​​പ്പ് പ​​രി​​പാ​​ടി​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന്

    ദോ​​​ഹ: പ്ര​​​വാ​​​സ​​​ജീ​​​വി​​​തം അ​​​വ​​​സാ​​​നി​​​പ്പി​​​ച്ച് നാ​​​ട്ടി​​​ലേ​​​ക്ക് മ​​​ട​​​ങ്ങു​​​ന്ന, ഇ​​​ൻ​​​കാ​​​സ് ഖ​​​ത്ത​​​ർ സ്ഥാ​​​പ​​​ക നേ​​​താ​​​വ് സാം ​​​കു​​​രു​​​വി​​​ള വി​​​ള​​​നി​​​ല​​​ത്തി​​​ന് ഖ​​​ത്ത​​​ർ ഇ​​​ൻ​​​കാ​​​സ് യാ​​​ത്ര​​​യ​​​യ​​​പ്പ് ന​​​ൽ​​​കി.

    ഖ​​​ത്ത​​​റി​​​ലെ സാ​​​മൂ​​​ഹി​​​ക, സാം​​​സ്കാ​​​രി​​​ക, പൊ​​​തു​​​പ്ര​​​വ​​​ർ​​​ത്ത​​​ന രം​​​ഗ​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ൽ അ​​​ദ്ദേ​​​ഹം ന​​​ൽ​​​കി​​​യ സം​​​ഭാ​​​വ​​​ന​​​ക​​​ളും, ഇ​​​ൻ​​​കാ​​​സി​​​നെ വ​​​ള​​​ർ​​​ത്തി​​​യെ​​​ടു​​​ക്കാ​​​ൻ അ​​​ദ്ദേ​​​ഹം ന​​​ട​​​ത്തി​​​യ ഇ​​​ട​​​പെ​​​ട​​​ലു​​​ക​​​ളും ച​​​ട​​​ങ്ങി​​​ൽ പ​​​ങ്കെ​​​ടു​​​ത്ത​​​വ​​​ർ പ​​​ങ്കു​​​വെ​​​ച്ചു. ഐ.​​​സി.​​​സി മും​​​ബൈ ഹാ​​​ളി​​​ൽ ന​​​ട​​​ന്ന ച​​​ട​​​ങ്ങ് ഖ​​​ത്ത​​​ർ ഇ​​​ൻ​​​കാ​​​സ് മു​​​ഖ്യ ര​​​ക്ഷാ​​​ധി​​​കാ​​​രി ഹൈ​​​ദ​​​ർ ചു​​​ങ്ക​​​ത്ത​​​റ ഉ​​​ദ്ഘാ​​​ട​​​നം ചെ​​​യ്തു.

    ഇ​​​ൻ​​​കാ​​​സ് ആ​​​ക്ടി​​​ങ് പ്ര​​​സി​​​ഡ​​​ന്റ് അ​​​ൻ​​​വ​​​ർ സാ​​​ദ​​​ത്ത് പൊ​​​ന്നാ​​​ട അ​​​ണി​​​യി​​​ച്ച് ആ​​​ദ​​​രി​​​ച്ചു. ഐ.​​​സി.​​​സി പ്ര​​​സി​​​ഡ​​​ന്റ് എ.​​​പി. മ​​​ണി​​​ക​​​ണ്ഠ​​​ൻ മൊ​​​മ​​​ന്റോ സ​​​മ​​​ർ​​​പ്പി​​​ച്ചു.

    ഇ​​​ൻ​​​കാ​​​സ് ഉ​​​പ​​​ദേ​​​ശ​​​ക സ​​​മി​​​തി ചെ​​​യ​​​ർ​​​മാ​​​ൻ സ​​​മീ​​​ർ ഏ​​​റാ​​​മ​​​ല, ര​​​ക്ഷാ​​​ധി​​​കാ​​​രി​​​ക​​​ളാ​​​യ കെ.​​​കെ. ഉ​​​സ്മാ​​​ൻ, മു​​​ഹ​​​മ്മ​​​ദ് ഷാ​​​ന​​​വാ​​​സ്, ജോ​​​ൺ ഗി​​​ൽ​​​ബ​​​ർ​​​ട്ട്, ഐ.​​​സി.​​​സി ജ​​​ന​​​റ​​​ൽ സെ​​​ക്ര​​​ട്ട​​​റി എ​​​ബ്ര​​​ഹാം ജോ​​​സ​​​ഫ്, ഉ​​​പ​​​ദേ​​​ശ​​​ക സ​​​മി​​​തി മെം​​​ബ​​​ർ​​​മാ​​​രാ​​​യ സു​​​രേ​​​ഷ് ക​​​രി​​​യാ​​​ട്, ബ​​​ഷീ​​​ർ തു​​​വ​​​രി​​​ക്ക​​​ൽ, അ​​​ഹ​​​ദ് മു​​​ബാ​​​റ​​​ക് എ​​​ന്നി​​​വ​​​ർ സം​​​സാ​​​രി​​​ച്ചു. സാം ​​​കു​​​രു​​​വി​​​ള ഇ​​​ൻ​​​കാ​​​സി​​​നൊ​​​പ്പ​​​മു​​​ള്ള ത​​​ന്റെ ദീ​​​ർ​​​ഘ​​​കാ​​​ല പ്ര​​​വ​​​ർ​​​ത്ത​​​നാ​​​നു​​​ഭ​​​വ​​​ങ്ങ​​​ൾ പ​​​ങ്കു​​​വെ​​​ച്ചു.

    ഇ​​​ൻ​​​കാ​​​സ് ആ​​​ക്ടി​​​ങ് പ്ര​​​സി​​​ഡ​​​ന്റ് അ​​​ൻ​​​വ​​​ർ സാ​​​ദ​​​ത്ത് അ​​​ധ്യ​​​ക്ഷ​​​ത വ​​​ഹി​​​ച്ച ച​​​ട​​​ങ്ങി​​​ൽ ആ​​​ക്ടി​​​ങ് ജ​​​ന​​​റ​​​ൽ സെ​​​ക്ര​​​ട്ട​​​റി ഈ​​​പ്പ​​​ൻ തോ​​​മ​​​സ് സ്വാ​​​ഗ​​​ത​​​വും ജ​​​ന​​​റ​​​ൽ സെ​​​ക്ര​​​ട്ട​​​റി ഫാ​​​സി​​​ൽ ആ​​​ല​​​പ്പു​​​ഴ ന​​​ന്ദി​​​യും പ​​​റ​​​ഞ്ഞു.

    TAGS:FarewellINCASqatar​
    News Summary - INCAS hosts farewell for Sam Kuruvila.
