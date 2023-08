cancel camera_alt ദോ​ഹ കോ​ർ​ണി​ഷ് By വെബ് ഡെസ്ക് ദോ​ഹ: പൊ​ള്ളു​ന്ന ചൂ​ടി​ന്​ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി മ​ണ്ണി​നെ ത​ണു​പ്പി​ക്കാ​ൻ വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ​യെ​ത്തു​മെ​ന്ന്​ ഖ​ത്ത​ർ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വി​ഭാ​ഗം പ്ര​വ​ച​നം. ഖ​ത്ത​റി​ന്‍റെ ആ​കാ​ശ​ത്ത്​ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നും ഞാ​യ​റാ​ഴ്​​ച​ പ​ക​ലോ മ​റ്റോ ആ​യി ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ​പെ​യ്യാ​നി​ട​യു​ണ്ടെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വി​ഭാ​ഗം അ​റി​യി​ച്ചു. പ​ക​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ മ​ധ്യ വ​ട​ക്ക​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ചി​ല തെ​ക്ക​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ഴ​പെ​യ്തേ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​വ​ച​നം. അ​തേ​സ​മ​യം, വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചൂ​ട്​ കു​റ​യാ​നി​ട​യി​ല്ലെ​ന്നും വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

ജൂ​ൺ പ​കു​തി​യോ​ടെ തു​ട​ങ്ങി​യ ശ​ക്​​ത​മാ​യ ചൂ​ട്​ ജൂ​ലൈ​ അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ലും ഉ​ച്ചി​യി​ലെ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ 42 മു​ത​ൽ 44 ഡി​ഗ്രി​വ​രെ​യാ​ണ്​ ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല. ഒ​പ്പം ഹ്യു​മി​ഡി​റ്റി​യും ശ​ക്​​ത​മാ​ണ്. ചൂ​ട്​ കൂ​ടി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ജ​ലീ​ക​ര​ണം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ​പ​ര​മാ​വ​ധി വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നേ​രി​ട്ട്​ ​വെ​യി​ൽ ഏ​ൽ​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ആ​രോ​ഗ്യ​വി​ദ​ഗ്​​ധ​രും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. Show Full Article

