Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    23 Sept 2025 9:42 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 9:42 AM IST

    പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ്; ഷിംഗിൾസ് വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കണം

    പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ്; ഷിംഗിൾസ് വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കണം
    ദോ​ഹ: ദേ​ശീ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ കു​ത്തി​വെ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഷിം​ഗി​ൾ​സ് വാ​ക്സി​ൻ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. അ​മ്പ​ത് വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​രും പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി കു​റ​ഞ്ഞ​വ​രോ വി​ട്ടു​മാ​റാ​ത്ത രോ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള​വ​രോ ആ​യ 19 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​രു​മാ​ണ് ഷിം​ഗി​ൾ​സ് വാ​ക്സി​ൻ സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ര​ണ്ട് മു​ത​ൽ ആ​റ് മാ​സ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​യി​ൽ ര​ണ്ട് ഡോ​സ് വാ​ക്സി​നാ​ണ് എ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​ത്. എ​ല്ലാ പ്രൈ​മ​റി ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ലും വാ​ക്സി​ൻ ല​ഭ്യ​മാ​കും. അ​ർ​ഹ​രാ​യ​വ​ർ​ക്ക് അ​പ്പോ​യി​ൻ​മെ​ന്റ് ഇ​ല്ലാ​തെ ത​ന്നെ പി.​എ​ച്ച്.​സി.​സി. സെ​ന്റ​റി​ൽ ചെ​ന്ന് വാ​ക്സി​ൻ എ​ടു​ക്കാം.

    പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി രോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ജ​ന​ങ്ങ​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ​ഷിം​ഗി​ൾ​സ് വാ​ക്സി​ൻ ദേ​ശീ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ കു​ത്തി​വെ​പ്പ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു. 45ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ​ഈ ​വാ​ക്സി​ൻ ദേ​ശീ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ കു​ത്തി​വെ​പ്പ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഷിം​ഗി​ൾ​സ് രോ​ഗ​ത്തെ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി ത​ട​യു​ന്ന​തി​ലും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രി​ൽ രോ​ഗ​ബാ​ധ​യു​ടെ സാ​ധ്യ​ത കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ​വാ​ക്സി​ൻ മി​ക​ച്ച​താ​ണെ​ന്ന് ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന, യു​നൈ​റ്റ​ഡ് സ്റ്റേ​റ്റ്സ് സെ​ന്റ​ർ​സ് ഫോ​ർ ഡി​സീ​സ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ആ​ൻ​ഡ് പ്രി​വ​ൻ​ഷ​ൻ, യു​നൈ​റ്റ​ഡ് സ്റ്റേ​റ്റ്സ് ഫു​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ്ര​ഗ് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, യൂ​റോ​പ്യ​ൻ മെ​ഡി​സി​ൻ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ആ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

