Madhyamam
    2 Nov 2025 11:45 AM IST
    date_range 2 Nov 2025 11:45 AM IST

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് ഐ.​എം.​എ​ഫി​ന്റെ ആ​ദ​രം

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് ഐ.​എം.​എ​ഫി​ന്റെ ആ​ദ​രം
    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ മീ​ഡി​യ ഫോ​റം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഗ​ൾ​ഫ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ മീ​ഡി​യ ഫോ​റം (ഐ.​എം.​എ​ഫ്) ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഐ.​എം.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഓ​മ​ന​ക്കു​ട്ട​ൻ പ​രു​മ​ല, വെ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​ദി​ഖ് ചെ​ന്നാ​ട​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ആ​ർ.​ജെ. ര​തീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​പ​ഹാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഫി​ഷ​റീ​സ് മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ, കേ​ര​ള ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​ജ​യ​തി​ല​ക്, നോ​ർ​ക്ക ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സി.​വി. റ​പ്പാ​യി, നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും എ.​ബി.​എ​ൻ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ജെ.​കെ. മേ​നോ​ൻ, ഐ.​എം.​എ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി, അ​ബ്ബാ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, മു​സ്താ​ഖ് അ​ല​വി, ആ​ർ.​ജെ. അ​പ്പു​ണ്ണി, നൗ​ഷാ​ദ് അ​തി​രു​മ​ട എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഫി​ഷ​റീ​സ് മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​നും ഐ.​എം.​എ​ഫ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ഉ​പ​ഹാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    Kerala CM Qatar News gulf news malayalam
    X