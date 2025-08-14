Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 11:17 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 11:17 AM IST

    ഫൈ​സ​ൽ ഹം​സ​ക്ക് ഐ.​എം.​എ​ഫ് ഖ​ത്ത​ർ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് നൽകി

    ഫൈ​സ​ൽ ഹം​സ​ക്ക് ഐ.​എം.​എ​ഫ് ഖ​ത്ത​ർ ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ മീ​ഡി​യ ഫോ​റം ഖ​ത്ത​ർ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും മീ​ഡി​യ​വ​ൺ ഖ​ത്ത​ർ ബ്യൂ​റോ ചീ​ഫു​മാ​യ ഫൈ​സ​ൽ ഹം​സ​ക്ക് ഐ.​എം.​എ​ഫ് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ഫി ഹൗ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഐ.​എം.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഓ​മ​ന​ക്കു​ട്ട​ൻ പ​രു​മ​ല അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഐ.​എം.​എ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ഫീ​ക്ക് അ​റ​ക്ക​ൽ ഫൈ​സ​ലി​ന് സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി. ഐ.​എം.​എ​ഫ് സ്ഥാ​പ​ക അം​ഗ​വും ഐ.​സി.​സി ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ പി.​എ​ൻ. ബാ​ബു​രാ​ജ​ൻ, ഐ.​എം.​എ​ഫ് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​യീ​സ്, ഐ.​എം.​എ​ഫ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​ദി​ഖ്‌ ചെ​ന്നാ​ട​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ൻ​വ​ർ പാ​ലേ​രി, എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ പി.​കെ. ഫൈ​സ​ൽ, അ​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി അ​റ​ള​യി​ൽ, ആ​ർ.​ജെ. നി​സ, ഐ.​എം.​എ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ആ​ർ.​ജെ അ​പ്പു​ണ്ണി, ആ​സി​ഫ്, ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ഖ​ത്ത​ർ എ​ഡി​ഷ​ൻ ക​റ​സ്പോ​ണ്ട​ന്റ് മു​സ്താ​ഖ്, മീ​ഡി​യ​വ​ൺ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ഹെ​ഡ് റ​ഹീ​സ്, മീ​ഡി​യ പ്ല​സ് സി.​ഇ.​ഒ അ​മാ​നു​ല്ല വ​ട​ക്കാ​ങ്ങ​ര, കേ​ര​ള ശ​ബ്ദം പ്ര​തി​നി​ധി നാ​സ​ർ, റ​ഫീ​ഖ്, അ​ഷ​റ​ഫ്, ഫ​ഹ​ദ്, ആ​ർ.​ജെ സൂ​ര​ജ്, ആ​ർ.​ജെ അ​ഷ്ട​മി ജി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഫൈ​സ​ൽ മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. ഐ.​എം.​എ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ഫീ​ക്ക് അ​റ​ക്ക​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ആ​ർ.​ജെ ര​തീ​ഷ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

