Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 9:05 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 9:05 AM IST

    നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പു​ക​യി​ല വി​ൽ​പ​ന; ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു

    അ​യ്യാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു
    നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പു​ക​യി​ല വി​ൽ​പ​ന; ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു
    ദോ​ഹ: നി​കു​തി നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി. നി​കു​തി നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ ജ​ന​റ​ൽ ടാ​ക്സ് അ​തോ​റി​റ്റി ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് വി​വി​ധ ക​ച്ച​വ​ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ, അം​ഗീ​കൃ​ത ടാ​ക്സ് സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തും നി​ശ്ചി​ത മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​തു​മാ​യ അ​യ്യാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ഷ​ൻ ടീം ​പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച സ്ഥാ​പ​ന ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പു​ക​യി​ല നി​യ​ന്ത്ര​ണ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ച് പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ വ്യാ​പാ​രം ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും, ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ൽ​പ​ന ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​ബ​ന്ധ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നി​കു​തി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും അ​തു​വ​ഴി ദേ​ശീ​യ ആ​രോ​ഗ്യ ന​യ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. എ​ക്സൈ​സ് നി​കു​തി ബാ​ധ​ക​മാ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ കോ​ഡ് ആ​ണ് ടാ​ക്സ് സ്റ്റാ​മ്പ്. ഖ​ത്ത​റി​ൽ 2022-ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച് 2023 തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ടം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ടാ​ക്സ് സ്റ്റാ​മ്പ് സം​വി​ധാ​നം അ​നു​സ​രി​ച്ച്, വി​പ​ണി​യി​ലു​ള്ള എ​ല്ലാ പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഈ ​സ്റ്റാ​മ്പ് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്

    നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പു​ക​യി​ല വി​ൽ​പ​ന ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും എ​ല്ലാ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും നി​കു​തി നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ടാ​ക്സ് അ​തോ​റി​റ്റി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ ‘ധ​രീ​ബ’ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ൽ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും, ടാ​ക്സ് സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്ത് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ശി​ക്ഷാ​ർ​ഹ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    News Summary - Illegal sale of marijuana; products seized
