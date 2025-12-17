Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 1:51 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 1:51 PM IST

    ഐ.​കെ.​ഇ.​എ​സ്.​എ.​ക്യു ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റെ​ടു​ത്തു

    മ​ഹേ​ഷ് മോ​ഹ​ന​ൻ, ജൈ​മോ​ൻ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ്, രാ​ജേ​ഷ്

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സാ​മൂ​ഹ്യ -സേ​വ​ന സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ഇ​ടു​ക്കി -കോ​ട്ട​യം എ​ക്സ്പാ​ട്രി​യേ​റ്റ്സ് സ​ർ​വി​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ (ഐ.​കെ.​ഇ.​എ​സ്.​എ.​ക്യു) 2026-27 പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റെ​ടു​ത്തു.

    വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​യോ​ഗ​ത്തി​നും തു​ട​ർ​ന്ന് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​നും ശേ​ഷ​മാ​ണ് സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി മ​ഹേ​ഷ് മോ​ഹ​ന​ൻ (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ജൈ​മോ​ൻ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ് (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), അ​ഞ്ജു അ​ലാ​ന്റോ (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ഗോ​പ​കു​മാ​ർ എം.​എ​സ്. (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), രാ​ജേ​ഷ് പി.​എം (ട്ര​ഷ​റ​ർ) എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ സാ​മൂ​ഹ്യ സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നോ​ടൊ​പ്പം അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്ഷേ​മം, ഐ​ക്യം, പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​ഹേ​ഷ് മോ​ഹ​ന​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. സം​ഘ​ട​ന​യെ ന​യി​ച്ച മു​ൻ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യു​ടെ​യും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ​യും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

