Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 12:53 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 12:53 PM IST

    എസ്.ഐ.ആർ ഹെൽപ് ഡെസ്‌ക്കുമായി ഐ.സി.എഫ്

    എസ്.ഐ.ആർ ഹെൽപ് ഡെസ്‌ക്കുമായി ഐ.സി.എഫ്
    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ മ​സ്ക​ത്തി​ൽ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    Listen to this Article

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: 2025ലെ ​വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രി​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ് ക്കു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) ഒ​മാ​ൻ. 51 കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്‌​ക് തു​റ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്താ​സ​മേ​മ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീഷ​ൻ 2025ൽ ​പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ വോ​ട്ടേ​ഴ്സ് ലി​സ്റ്റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രെ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക, പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്‌​ ക്കു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ദൗ​ത്യം. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന ഫോം ​സി​ക്സ് എ ​വ​ഴി​യാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വോ​ട്ട് ചേ​ർ​ക്കു​ക.

    പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് കോ​പ്പി, ഫോ​ട്ടോ തു​ട​ങ്ങി​ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ളു​മാ​യി ഹെ​ൽ​പ്പ് ഡെ​സ്കു​ക​ളെ സ​മീ​പി​ച്ചാ​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീഷ​ന്റെ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ണ് ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ് ക്കു​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ​സ​ലാ​ല, ക​സ​ബ്, ബു​റൈ​മി, ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ​ഒ​മാ​ന്റെ വി​വി​ധ വി​ലാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ മദ്റസ​ക​ൾ, ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ, മ​റ്റ് പൊ​തു​ ഇട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഡെ​സ്‌​ക്കു​ക​ൾ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്കു​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ 75025350 എ​ന്ന വാ​ട്സ​ാപ്പ് ന​മ്പ​റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും ഐ.​സി.​എ​ഫ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​സ്ത​ഫ കാ​മി​ൽ സ​ഖാ​ഫി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ നി​ഷാ​ദ് ഗു​ബ്ര, റ​ഫീ​ക്ക് ധ​ർ​മ​ടം, ബ​ഷീ​ർ പെ​രി​യ, നി​യാ​സ് കെ. ​അ​ബു, അ​ഫ്സ​ൽ എ​റി​യാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

