Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 12:07 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 12:07 AM IST

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്
    ഐ.​സി.​എ​ഫ് റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്

    ദോ​ഹ: ഐ.​സി.​എ​ഫ് എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഹ​മ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ബ്ല​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. തു​മാ​മ റൗ​ദ ക്ല​ബ് ഹൗ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ നൂ​റോ​ളം പേ​ർ ര​ക്ത​ദാ​നം ന​ട​ത്തി. ഐ.​സി.​എ​ഫ് റീ​ജ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​ഹീ​ർ ബാ​ഖ​വി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ​റ​വ​ണ്ണ അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ പ്രോ​ഗ്രാം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഖാ​ഫി പേ​രാ​മ്പ്ര, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ ​ആ​യ​ഞ്ചേ​രി, ഉ​മ​ർ പു​ത്തു​പ്പാ​ടം, അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം ഹാ​ജി പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി, ജ​മാ​ൽ അ​സ്‌​ഹ​രി, നൗ​ഷാ​ദ് അ​തി​രു​മ​ട, ഉ​മ്മ​ർ കു​ണ്ടു​തോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ത​ല​ക്ക​ട​ത്തൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് കോ​ട​മ്പു​ഴ, അ​മീ​ർ ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​പു​രം, സ​യ്യി​ദ് ഷി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ, നൗ​ഫ​ൽ മ​ല​പ്പ​ട്ടം, ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ക​ല്പ​ക​ഞ്ചേ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

