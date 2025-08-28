Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഐ.​സി.​എ​ഫ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 11:58 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 11:58 AM IST

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് വി​ശ്വാ​സ​പൂ​ർ​വം ബു​ക്ക് ടെ​സ്റ്റ്

    text_fields
    bookmark_border
    പ​രീ​ക്ഷ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 29നും 30​നും വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ നൂ​റി​ല​ധി​കം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ
    book test
    cancel

    ദോ​ഹ: കാ​ന്ത​പു​രം എ.​പി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മു​സ്‌​ലി​യാ​രു​ടെ ആ​ത്മ​ക​ഥ ‘വി​ശ്വാ​സ​പൂ​ർ​വം’ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ഐ.​സി.​എ​ഫ് പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്‌​മെ​ന്റ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ത​ല​ത്തി​ൽ ബു​ക്ക് ടെ​സ്റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 29, 30 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ നൂ​റി​ല​ധി​കം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ ന​ട​ക്കു​ക. ഖ​ത്ത​റി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച നാ​ല് സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ലാ​യി പ​രീ​ക്ഷ ന​ട​ക്കും.

    വ്യ​ക്തി​ഗ​ത അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ഓ​ര്‍മ​ക​ള്‍ക്കും പു​റ​മെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ​വി​ശേ​ഷ രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാ​മൂ​ഹി​ക ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടി വെ​ളി​ച്ചം വീ​ശു​ന്ന ഗ്ര​ന്ഥ​മാ​ണ് വി​ശ്വാ​സ​പൂ​ർ​വം.വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ നേ​ര​ത്തേ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പ​രീ​ക്ഷാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​ക്സാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രെ​യും സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ​മാ​രെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​വി​ധ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന മാ​ർ​ക്കു നേ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് നി​ര​വ​ധി സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsexamsicfQatar NewsBook test
    News Summary - ICF Book test
    Similar News
    Next Story
    X