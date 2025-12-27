Begin typing your search above and press return to search.
    ഐ.​എ​സ്.​സി ‘ഖേ​ല്‍ മ​ഹോ​ത്സ​വ്’ ആ​വേ​ശ​മാ​യി വ​നി​ത ക്രി​ക്ക​റ്റ്

    ഐ.​എ​സ്.​സി ‘ഖേ​ല്‍ മ​ഹോ​ത്സ​വ്’ ആ​വേ​ശ​മാ​യി വ​നി​ത ക്രി​ക്ക​റ്റ്
    ഐ.​എ​സ്.​സി വ​നി​ത ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്‍റ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ മാം​ഗ്ലൂ​ര്‍ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബ് സീ​നി​യേ​ർ​സ് ടീം ​മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം

    ദോ​ഹ: ഐ.​എ​സ്.​സി ‘ഖേ​ല്‍ മ​ഹോ​ത്സ’​വി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന വ​നി​ത ബോ​ക്സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്‍റ് ഖ​ത്ത​റി​ലെ ക്രി​ക്ക​റ്റ് പ്രേ​മി​ക​ള്‍ക്ക് ആ​വേ​ശ കാ​ഴ്ച​യാ​യി മാ​റി. ദോ​ഹ പേ​ളി​ങ് ഇ​ന്‍റ​ര്‍ നാ​ഷ​ന​ല്‍ സ്കൂ​ള്‍ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ലെ ക​ലാ​ശ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ നാ​ല് വി​ക്ക​റ്റ് വി​ജ​യം നേ​ടി മാം​ഗ്ലൂ​ര്‍ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബ് സീ​നി​യേ​ര്‍സ് ചാ​മ്പ്യ​ന്‍ ട്രോ​ഫി ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​വി​ധ ക്ല​ബു​ക​ളും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക​ളും അ​ണി​നി​ര​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ എം.​സി.​സി ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ബെ​സ്റ്റ് ബാ​റ്റ​റും ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്‍റി​ലെ മൂ​ല്യ​മേ​റി​യ താ​ര​വു​മാ​യി സ​ത്യ ശ​ശി​കു​മാ​റി​നെ​യും ബെ​സ്റ്റ് ബൗ​ള​റാ​യി തൃ​പ്തി ക​ലേ​യും തെ​ര​ഞ്ഞ​ടു​ത്തു.

    അ​ല്‍ഫാ സ്ക്വാ​ഡ്, ക്യാ​പ്റ്റ​ന്‍സ് ക്രൂ, ​സീ​ലൈ​ന്‍ സ്ട്രൈ​ക്കേ​ര്‍സ്, ടീം ​അ​ല്‍ഖോ​ര്‍, എ​സ്.​എ​ന്‍.​വി.​ബി തൃ​ശൂ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ വ​നി​ത ടീ​മു​ക​ളും മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ മാ​റ്റു​ര​ച്ചു. സ​ത്യ അ​നു​മ​ല്ല, കി​ര​ണ്‍ കു​മാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ക​ളി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. വി​ജ​യി​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി ഐ.​എ​സ്.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന്‍ കൈ​മാ​റി. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​തേ​ന്ദു പാ​ല്‍, ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹം​സ യൂ​സു​ഫ്, ഹെ​ഡ് ഓ​ഫ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ദീ​പ​ക് ചു​ക്കാ​ല, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​ഷീ​ര്‍ തു​വാ​രി​ക്ക​ല്‍, ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക​വി​ത മ​ഹേ​ന്ദ്ര​ന്‍, മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ബ്ജു​ല്‍ അ​സീം, ഹം​സ പി. ​കു​നി​യി​ല്‍, സോ​മ​രാ​ജ് സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ, ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര്‍ അ​ങ്ങാ​ടി, നി​വേ​ദി​ത മെ​ഹ്ത തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

