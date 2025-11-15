Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഐ.​സി.​സി ‘വെ​ന​സ്ഡേ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 12:05 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 12:05 PM IST

    ഐ.​സി.​സി ‘വെ​ന​സ്ഡേ ഫി​യ​സ്റ്റ’ -ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.​സി.​സി ‘വെ​ന​സ്ഡേ ഫി​യ​സ്റ്റ’ -ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    cancel
    camera_alt

    ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഐ.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘വെ​ന​സ്ഡേ ഫി​യ​സ്റ്റ’ 

    Listen to this Article

    ​ദോ​ഹ: ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക ‘വെ​ന​സ്ഡേ ഫി​യ​സ്റ്റ’ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ (ഐ.​സി.​സി) ക​ഴി​ഞ്ഞ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഐ.​സി.​സി അ​ശോ​ക ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​വി​ധ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ക​ൾ​ച​റ​ൽ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ലെ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ (ഹെ​ഡ് ഓ​ഫ് ചാ​ൻ​സ​റി ആ​ൻ​ഡ് കോ​ൺ​സു​ല​ർ) ഡോ. ​വൈ​ഭ​വ് എ. ​ട​ണ്ഡാ​ലെ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ബ്ര​ഹാം കെ. ​ജോ​സ​ഫ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഐ.​സി.​സി അ​ഫി​ലി​യേ​ഷ​ൻ മേ​ധാ​വി ര​വീ​ന്ദ്ര പ്ര​സാ​ദ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ഐ.​സി.​സി ക​ൾ​ച​റ​ൽ ആ​ക്ടി​വി​റ്റീ​സ് മേ​ധാ​വി ന​ന്ദി​നി അ​ബ്ബാ​ഗൗ​ണി ആ​മു​ഖ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. ഐ.​സി.​സി​യി​ൽ അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ് ചെ​യ്ത സം​ഘ​ട​ന​ക​ളാ​യ സ​മ​ന്വ​യം ഖ​ത്ത​ർ, ഖ​ത്ത​ർ ത​മി​ഴ​ർ സം​ഘം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ കു​നാ​ൽ സി​ങ് ദാ​ബി, എ​സ്. മു​നി​യ​പ്പ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ മി​ക​ച്ച സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ആ​ദ​രി​ച്ചു. ​ഐ.​സി.​സി ഫി​നാ​ൻ​സ് മേ​ധാ​വി ബി​ശ്വ​ജി​ത് ബാ​ന​ർ​ജി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ICCQatar NewsChildren's Day Celebrationgulf news malayalam
    News Summary - ICC ‘Wednesday Fiesta’ - Children's Day Celebration
    Similar News
    Next Story
    X