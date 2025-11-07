Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഐ.സി.സി സ്റ്റാർ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 11:24 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 11:24 AM IST

    ഐ.സി.സി സ്റ്റാർ സിങ്ങർ, സൂപ്പർ ഡാൻസർ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    ഭാ​ര​ത് ഉ​ത്സ​വ് 2026 ജ​നു​വ​രി 22, 23 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ഐ​ഡി​യ​ൽ സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ
    ഐ.സി.സി സ്റ്റാർ സിങ്ങർ, സൂപ്പർ ഡാൻസർ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കും
    cancel
    camera_alt

    ഐ.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഐ.​സി.​സി സ്റ്റാ​ർ സി​ങ്ങ​ർ, ഐ.​സി.​സി സൂ​പ്പ​ർ ഡാ​ൻ​സ​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. വി​വി​ധ യോ​ഗ്യ​ത റൗ​ണ്ടു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ട് ഐ​ഡി​യ​ൽ സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഭാ​ര​ത് ഉ​ത്സ​വ​വ​ത്തി​ന്റെ ഒ​ന്നാം ദി​ന​മാ​യ 2026 ജ​നു​വ​രി 22ന് ​ന​ട​ക്കും. ഐ.​സി.​സി സ്റ്റാ​ർ സി​ങ്ങ​ർ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ 14-40 വ​യ​സ്സ് വ​രെ​യു​ള്ള ഗാ​യ​ക​ർ​ക്ക് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം -7,500 റി​യാ​ൽ, ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം -5,000 റി​യാ​ൽ, മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം -2,500 റി​യാ​ൽ കാ​ഷ് പ്രൈ​സും ട്രോ​ഫി​യും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ന​ൽ​കും. ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ഓ​ഡി​യേ​ഷ​ൻ റൗ​ണ്ടി​ലൂ​ടെ 40 പേ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കും. പ്രീ​ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ, ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ, സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ, ഫൈ​ന​ൽ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഫീ​സ് 100 റി​യാ​ൽ.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ നൃ​ത്ത മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ക​ഴി​വു​ള്ള​വ​രെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ഐ.​സി.​സി സൂ​പ്പ​ർ ഡാ​ൻ​സേ​ഴ്‌​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രി​ക്കും ഡാ​ൻ​സ് മ​ത്സ​രം. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം -10,000 റി​യാ​ൽ, ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം -5,000 റി​യാ​ൽ, മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം -2,500 റി​യാ​ൽ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ കാ​ഷ് പ്രൈ​സ് ന​ൽ​കും. കൂ​ടാ​തെ ട്രോ​ഫി​യും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ക്കും. 12 മു​ത​ൽ 45 വ​രെ വ​യ​സ്സു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. ഓ​ഡി​ഷ​നി​ലൂ​ടെ 40 ടീ​മു​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് പ്രീ​ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ, ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ, സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ, ഫൈ​ന​ൽ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വി​ജ​യി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കും. ഭാ​ര​ത് ഉ​ത്സ​വ​വ​ത്തി​ന്റെ ഒ​ന്നാം ദി​ന​മാ​യ 2026 ജ​നു​വ​രി 22 ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ടി​ൽ എ​ത്തി​യ 10 ടീ​മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 1, 2, 3 സ്ഥാ​നം നേ​ടു​ന്ന ടീ​മു​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഫീ​സ് 100 റി​യാ​ൽ.

    ഐ.​സി.​സി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ഷ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​റു​ള്ള ഭാ​ര​ത് ഉ​ത്സ​വ് 2026 ജ​നു​വ​രി 22, 23 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ഐ​ഡി​യ​ൽ സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നും സം​ഘ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​നു​വ​രി 22ന് ​ഐ.​സി.​സി സ്റ്റാ​ർ സി​ങ്ങ​റി​ന്റെ​യും സൂ​പ്പ​ർ ഡാ​ൻ​സേ​ഴ്‌​സി​ന്റെ​യും ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​വും ജ​നു​വ​രി 23 ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​ശ​സ്ത ഗാ​യ​ക​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത ലൈ​വ് ഷോ, ​നൃ​ത്ത പ്ര​ക​ട​നം, ഐ.​സി.​സി സ്റ്റാ​ർ സി​ങ്ങ​ർ, സൂ​പ്പ​ർ ഡാ​ൻ​സേ​ഴ്‌​സ് വി​ജ​യി​ക​ളു​ടെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ന​ട​ക്കും. ഐ.​സി.​സി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശാ​ന്ത​നു ദേ​ശ്പാ​ണ്ഡെ, ഐ.​സി.​സി ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​എ​ൻ. ബാ​ബു​രാ​ജ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ബ്ര​ഹാം കെ. ​ജോ​സ​ഫ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ പ്ര​ദീ​പ് പി​ള്ള, അ​ഫ്സ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ്, മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ബി​ശ്വ​ജി​ത് ബാ​ന​ർ​ജി, ന​ന്ദി​നി അ​ബ്ബ​ഗൗ​ണി, രാ​കേ​ഷ് വാ​ഗ്, ര​വീ​ന്ദ്ര പ്ര​സാ​ദ്, വെ​ങ്ക​പ്പ ഭാ​ഗ​വ​തു​ല എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ICCstar singergulfnewsQatar
    News Summary - ICC to organize Star Singer and Super Dancer competitions
    Similar News
    Next Story
    X