    date_range 22 Jan 2026 1:13 PM IST
    date_range 22 Jan 2026 1:14 PM IST

    ഐ.​സി.​സി സ്റ്റാ​ർ സിം​ഗ​ർ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ ഇ​ന്ന്

    വൈ​കീ​ട്ട് 6.30ന് ​അ​ൽ വ​ക്റ ഡി.​പി.​എ​സ് മോ​ഡേ​ൺ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ
    ദോ​ഹ: ഐ.​സി.​സി ഭാ​ര​ത് ഉ​ത്സ​വി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​ഥ​മ സ്റ്റാ​ർ സിം​ഗ​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ ഇ​ന്ന് വൈ​കീ​ട്ട് 6.30ന് ​അ​ൽ വ​ക്റ ഡി.​പി.​എ​സ് മോ​ഡേ​ൺ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി​യി​ലെ സം​ഗീ​ത പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി ന​ട​ത്തി​യ സ്റ്റാ​ർ സിം​ഗ​ർ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ റൗ​ണ്ട് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി അ​ഞ്ചു മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഇ​ന്ന് ഫൈ​ന​ലി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കും. 10,000, റി​യാ​ലാ​ണ് ഒ​ന്നാം​സ​മ്മാ​നം. ര​ണ്ടാം സ​മ്മാ​നം 5,000റി​യാ​ലും, മൂ​ന്നാം​സ​മ്മാ​നം 2,500റി​യാ​ലും. കൂ​ടാ​തെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി​യും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ന​ൽ​കും.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഐ.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഭാ​ര​ത് ഉ​ത്സ​വ് -2026 ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ 23ന് ​അ​ബൂ ഹ​മൂ​റി​ലെ ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു മു​ത​ൽ 11 വ​രെ ന​ട​ക്കും.

    ലൈ​വ് ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര, ഇ​ൻ​സ്ട്രു​മെ​ന്റ​ൽ ഫ്യൂ​ഷ​ൻ, ഐ.​സി.​സി​യി​ൽ അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ് സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ നൃ​ത്ത​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റും. തി​രു​വാ​തി​ര, ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ലെ ആ​ട്ടം, തെ​ലു​ങ്ക് നൃ​ത്ത​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ, ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ലെ ഗ​ർ​ബ (ദ​ണ്ഡി​യ) എ​ന്നി​വ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി​യു​ള്ള സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ ഫ്യൂ​ഷ​ൻ ഡാ​ൻ​സും വേ​ദി​യി​ൽ എ​ത്തും. കൂ​ടാ​തെ, ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും നാ​ട​ൻ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും സം​ഗീ​ത​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യും ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​വി​ധ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പൈ​തൃ​കം പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക പ​വ​ലി​യ​നു​ക​ളും, കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക പ​വ​ലി​യ​നും ഒ​രു​ക്കും.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഫു​ഡ് കോ​ർ​ട്ടും മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

