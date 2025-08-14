Begin typing your search above and press return to search.
    ഖത്തറിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിനൊരുങ്ങി ഐ.സി.സി

    രാവിലെ ഏഴിന് ദേശീയപതാക ഉയർത്തൽ
    ഖത്തറിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിനൊരുങ്ങി ഐ.സി.സി
    ദോഹ: രാജ്യത്തിന്റെ 79ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷം പ്രവാസ മണ്ണിൽ വിപുലമായി ആഘോഷിക്കാനൊരുങ്ങി ഖത്തറിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹം. ആഘോഷങ്ങൾക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഇന്ത്യൻ കൾചറൽ സെന്ററിൽ തുടക്കമാകും. രാവിലെ 6.45ന് തന്നെ ഐ.സി.സിയിലേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കും, ഏഴു മണിക്ക് ​അംബാസഡർ വിപുൽ പതാക ഉയർത്തും. തുടർന്ന് അശോക ഹാളിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദേശം വായിക്കും. കലാ-സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും അരങ്ങേറും. പ്രവാസികളുടെ കൂടി പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഇത്തവണ പരിപാടി വർണാഭമാക്കാനാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.

    സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ എംബസിയും ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബെനവലന്റ് ഫോറവും സംയുകതമായി 'ഭാരത് ആസാദി കി രംഗ് -2025' കൾച്ചറൽ ഇവന്റും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വൈകീട്ട് 5.30ന് ഐ.സി.സി അശോക ഹാളിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ അംബാസഡർ വിപുൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും

    TAGS:ICCindependence daycelebrationsindian embassyQatar News
    News Summary - ICC prepares for Independence Day celebrations in Qatar
