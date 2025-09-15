Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    15 Sept 2025 12:21 PM IST
    15 Sept 2025 12:21 PM IST

    ഐ.​സി.​സി ഓ​ണം സ്പെ​ഷ​ൽ ഫി​യ​സ്റ്റ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    Indian Cultural Center
    ​ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ (ഐ.​സി.​സി) വ​നി​ത ഫോ​റ​വു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ഐ.​സി.​സി അ​ശോ​ക ഹാ​ളി​ൽ ഓ​ണം സ്പെ​ഷ​ൽ വെ​ന​സ്ഡേ ഫി​യ​സ്റ്റ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​വി​ധ ഐ.​സി.​സി അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​നു​ക​ളും ആ​ർ​ട്സ് സെ​ന്റ​റു​ക​ളും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ​ഐ.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ദീ​പ് പി​ള്ള സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഐ.​സി.​സി വ​നി​താ ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഞ്ജ​ന മേ​നോ​ൻ ആ​മു​ഖ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. ഡോ. ​മ​നീ​ഷ വൈ​ഭ​വ് ട​ണ്ട​ലെ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി കൗ​ൺ​സി​ല​ർ (ഹെ​ഡ് ഓ​ഫ് ചാ​ൻ​സ​റി ആ​ൻ​ഡ് കോ​ൺ​സു​ല​ർ) ഡോ. ​മ​നീ​ഷ വൈ​ഭ​വ് ട​ണ്ട​ലെ സ​ദ​സ്സി​നെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യു​ക​യും ഐ.​സി.​സി ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.യു.​എ​ൻ സ​സ്റ്റൈ​ന​ബി​ൾ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് സൊ​ല്യൂ​ഷ​ൻ​സ് നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക് (എ​സ്‌.​ഡി.‌​എ​സ്‌.​എ​ൻ) പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് കീ​ഴി​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ സ്കൂ​ൾ​സ് അ​ഡ്വ​ക്കേ​റ്റാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മോ​ൾ​സി മാ​ത്യു​വി​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ​ഐ.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഫ്സ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. പ്രേ​മ ശ​ര​ത്താ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഐ.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശാ​ന്ത​നു ദേ​ശ്പാ​ണ്ഡെ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ബ്ര​ഹാം കെ. ​ജോ​സ​ഫ്, ഐ.​സി.​സി മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, മ​റ്റ് അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

