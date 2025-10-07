Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    7 Oct 2025 11:50 AM IST
    Updated On
    7 Oct 2025 11:50 AM IST

    ​ഐ.​സി.​സി ഗാ​ന്ധി ജ​യ​ന്തി ദി​നാ​ച​ര​ണം സംഘടിപ്പിച്ചു

    ​ഐ.​സി.​സി ഗാ​ന്ധി ജ​യ​ന്തി ദി​നാ​ച​ര​ണം സംഘടിപ്പിച്ചു
    ഡി.​പി.​എ​സ് മോ​ഡേ​ൺ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഐ.​സി.​സി ഗാ​ന്ധി ജ​യ​ന്തി ദി​നാ​ച​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ (ഐ.​സി.​സി) ഗാ​ന്ധി ജ​യ​ന്തി ദി​നാ​ച​ര​ണം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഡി.​പി.​എ​സ് മോ​ഡേ​ൺ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​ത്യേ​ക ഏ​കാം​ഗ നാ​ട​ക​ം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഐ.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശാ​ന്ത​നു ദേ​ശ്പാ​ണ്ഡെ ആ​മു​ഖ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി.

    മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്തു. ല​ളി​ത ജീ​വി​ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ്ര​കൃ​തി​യെ പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മു​ള്ള ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ, ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ സ​ത്യം, അ​ഹിം​സ എ​ന്നീ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​വ​രി​ച്ചു. ​പ്ര​ശ​സ്ത സി​നി​മാ നാ​ട​ക ക​ലാ​കാ​ര​നാ​യ മ​ക​ര​ന്ദ് ദേ​ശ്പാ​ണ്ഡെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച 'ഗാ​ന്ധി' എ​ന്ന ഏ​കാം​ഗ നാ​ട​കം പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മു​ഖ്യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. ‘സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ ഭൂ​മി, ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ള്ള ജീ​വി​തം - ഗാ​ന്ധി​യ​ൻ മാ​ർ​ഗം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സി​മ്പോ​സി​യം, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള റോ​ൾ പ്ലേ ​ഡി​ബേ​റ്റ്, ക്ലൈ​മ​റ്റ് ഫി​ക്ഷ​ൻ റൈ​റ്റി​ങ്, പോ​സ്റ്റ​ർ മേ​ക്കി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ, ഗാ​ന്ധി ജ​യ​ന്തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഐ.​സി.​സി ഒ​രാ​ഴ്ച​യാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മാ​പ​നം കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​ച​ട​ങ്ങ്. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കും വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ക്ഷ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും ട്രോ​ഫി​ക​ളും മെ​മ​ന്റോ​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ബ്ര​ഹാം കെ. ​ജോ​സ​ഫ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ​ഐ.​സി.​സി എ​ച്ച്.​ആ​ർ, അ​ഡ്മി​ൻ ആ​ൻ​ഡ് കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി രാ​കേ​ഷ് വാ​ഗ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി കൗ​ൺ​സി​ല​ർ (ചാ​ൻ​സ​റി ആ​ൻ​ഡ് കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി) ഡോ. ​വൈ​ഭ​വ് എ. ​ത​ണ്ടാ​ലെ, ഐ.​എ​സ്.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, ഐ.​ബി.​പി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് താ​ഹ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഐ.​സി.​സി അ​ഡ്വൈ​സ​റി കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​എ​ൻ. ബാ​ബു രാ​ജ​ൻ, ഐ.​സി.​സി. മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ, മ​റ്റ് മു​തി​ർ​ന്ന ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി വി​ശി​ഷ്ട വ്യ​ക്തി​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:ICCQatar NewsGandhi Jayanti celebrationgulf news malayalam
