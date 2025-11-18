Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 11:01 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 11:01 AM IST

    ഐ.​സി.​സി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്

    ഐ.​സി.​സി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്
    ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ

    പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഐ.​സി.​സി വ​നി​താ ഫോ​റം, മെ​ഡ്‌​ഫോ​ർ​ട്ട് ഷീ ​ക്ലി​നി​ക്ക് എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ആ​റ് വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    മെ​ഡ്‌​ഫോ​ർ​ട്ട് ഷീ ​ക്ലി​നി​ക്കി​ൽ ന​ട​ന്ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ലെ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ (ചാ​ൻ​സ​റി ആ​ൻ​ഡ് കോ​ൺ​സു​ല​ർ ഹെ​ഡ്) ഡോ. ​വൈ​ഭ​വ് എ. ​ട​ണ്ഡാ​ലെ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ഐ.​സി.​സി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഐ.​എ​സ്.​സി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ സം​സാ​രി​ച്ചു. ​ഐ.​സി.​സി. വ​നി​താ ഫോ​റം ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ അ​ഞ്ജ​ന മേ​നോ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ​ഐ.​സി.​സി ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ആ​ക്റ്റി​വി​റ്റീ​സ് മേ​ധാ​വി ന​ന്ദി​നി അ​ബ്ബ​ഗൗ​ണി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ന​വാ​സ് ബാ​വ, ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ബ്ര​ഹാം കെ. ​ജോ​സ​ഫ്, മെ​ഡ്‌​ഫോ​ർ​ട്ട് സി.​ഇ.​ഒ. ഉ​ദ​യ​കു​മാ​ർ, ഐ.​സി.​സി മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ന​ൽ​കി​യ പി​ന്തു​ണ​ക്കും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​നും മെ​ഡ്‌​ഫോ​ർ​ട്ട് ഷീ ​ക്ലി​നി​ക്കി​നെ ഐ.​സി.​സി ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    X