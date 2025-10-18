Begin typing your search above and press return to search.
    18 Oct 2025 11:29 AM IST
    18 Oct 2025 11:29 AM IST

    ഐ.​സി.​സി ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ബ​സാ​ർ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    ഐ.​സി.​സി ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ബ​സാ​ർ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    ഐ.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ബ​സാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ച്ച​ട​ങ്ങി​നി​ടെ

    ​​ദോ​ഹ: വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഉ​ത്സ​വ സീ​സ​ണി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ (ഐ.​സി.​സി) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ബ​സാ​ർ -25 ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ബു​ധ​ൻ, വ്യാ​ഴം ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഐ.​സി.​സി അ​ശോ​ക ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി കൗ​ൺ​സി​ല​റും ചാ​ൻ​സ​റി ആ​ൻ​ഡ് കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി​യു​മാ​യ ഡോ. ​വൈ​ഭ​വ് എ. ​ട​ണ്ഡാ​ലെ​യും ഡോ. ​മ​നീ​ഷ ട​ണ്ഡാ​ലെ​യും ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    കൈ​ത്ത​റി-​ക​ര​കൗ​ശ​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, തു​ക​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ഫാ​ഷ​ൻ ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഇ​ന്ത്യ​ൻ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, രു​ചി​ക​ര​മാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ​അ​റു​പ​തി​ല​ധി​കം സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ബ​സാ​റി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മൈ​ലാ​ഞ്ചി (മെ​ഹ​ന്തി) കൗ​ണ്ട​റു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ബ്ര​ഹാം കെ. ​ജോ​സ​ഫ് ആ​മു​ഖ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. സ​ദ​സ്സി​നെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്തു സം​സാ​രി​ച്ച ഡോ. ​വൈ​ഭ​വ് ട​ണ്ഡാ​ലെ, ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ, ഐ.​സി.​സി ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​എ​ൻ. ബാ​ബു​രാ​ജ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ​ഐ.​സി.​സി ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ആ​ക്ടി​വി​റ്റീ​സ് മേ​ധാ​വി ന​ന്ദി​നി അ​ബ്ബാ​ഗൗ​ണി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ​വെ​ച്ച്, പു​തു​താ​യി അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ് ചെ​യ്ത അ​സോ​സി​യ​റ്റ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​നാ​യ അ​മൃ​ത് ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് ന​വ​രം​ഗ് സം​സ്‌​കൃ​തി മ​ണ്ഡ​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന് അ​ഫി​ലി​യേ​ഷ​ൻ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് കൈ​മാ​റി. സ​ർ​ക്കാ​ർ സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള കൗ​ണ്ട​ർ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ഡോ. ​വൈ​ഭ​വ് ട​ണ്ഡാ​ലെ, നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സി.​വി. റ​പ്പാ​യി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഐ.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഫ്സ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ്, അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഊ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    പ്ര​വാ​സി ഭാ​ര​തീ​യ ഭീ​മാ യോ​ജ​ന, അ​ട​ൽ പെ​ൻ​ഷ​ൻ യോ​ജ​ന, നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്, നോ​ർ​ക്ക ഐ.​ഡി, ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് ലൈ​ഫ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്, മ​റ്റ് കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും സ​ഹാ​യ​വും കൗ​ണ്ട​ർ വ​ഴി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി.

    ഐ.​ബി.​പി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് താ​ഹ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഐ.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശാ​ന്ത​നു ദേ​ശ്പാ​ണ്ഡെ, ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഷീ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദീ​പ​ക് ഷെ​ട്ടി, ഐ.​സി.​സി മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, മ​റ്റ് അ​സോ​സി​യ​റ്റ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ, മു​തി​ർ​ന്ന ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ​ഐ.​ടി ആ​ൻ​ഡ് സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ മേ​ധാ​വി സ​ന്ദീ​പ് ശ്രീ​രാ​മ​റെ​ഡ്ഡി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

