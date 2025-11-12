Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 7:36 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 7:36 AM IST

    ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ര​വി​ന്ദ് പാ​ട്ടീ​ലി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി

    ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ര​വി​ന്ദ് പാ​ട്ടീ​ലി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി
    ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ര​വി​ന്ദ് പാ​ട്ടീ​ലി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    ​ദോ​ഹ: ഹ്ര​സ്വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നാ​ർ​ഥം ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ബെ​ന​വ​ല​ന്റ് ഫോ​റം (ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ്) മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന അ​ര​വി​ന്ദ് പാ​ട്ടീ​ലി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് ഓ​ഫി​സി​ലെ കാ​ഞ്ചാ​ണി ഹാ​ളി​ൽ, വി​വി​ധ അ​സോ​സി​യേ​റ്റ​ഡ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ​യും ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ന​വാ​സ് ബാ​വ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം ഖ​ത്ത​ർ പെ​ട്രോ​ളി​യ​ത്തി​ൽ സി​വി​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച അ​ര​വി​ന്ദ്, ഐ.​സി.​സി, ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​ഘ് ഖ​ത്ത​ർ, മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ണ്ഡ​ൽ, ദു​ഖാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൊ​സൈ​റ്റി തു​ട​ങ്ങി ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ നി​ര​വ​ധി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ക​ലാ സാ​ഹി​ത്യ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും നി​സ്തു​ല സേ​വ​നം ന​ട​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക നാ​ട​ക അ​ക്കാ​ദ​മി അ​വാ​ർ​ഡ്, ക​ർ​ണാ​ട​ക രാ​ജ്യോ​ത്സ​വ് അ​വാ​ർ​ഡ്, ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സേ​വ​ന അ​വാ​ർ​ഡ് തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ ​ദീ​പ​ക് ഷെ​ട്ടി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ഡ്വൈ​സ​റി കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​എ​സ്. പ്ര​സാ​ദ്, പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​വി. ബോ​ബ​ൻ, മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​എ​ൻ. ബാ​ബു​രാ​ജ​ൻ, വി.​എ​സ്. മ​ന്ന​ങ്കി, മ​ഹേ​ഷ് ഗൗ​ഡ, സു​ബ്ര​മ​ണ്യ​ൻ, ശ​ശി​ധ​ർ, നി​വേ​ദി​ത മ​റ്റു വി​വി​ധ സ​മൂ​ഹ നേ​താ​ക്ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഷീ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​തി​ഥി​യെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ്. മാ​നേ​ജ്‌​മ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് വേ​ണ്ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ന​വാ​സ് ബാ​വ അ​ര​വി​ന്ദ് പാ​ട്ടീ​ലി​നെ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ഫ​ർ ത​യി​ൽ ന​ന്ദി​പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. എം.​സി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മ​ണി ഭാ​ര​തി, നീ​ലാം​ബ​രി, ഇ​ർ​ഫാ​ൻ അ​ൻ​സാ​രി, മി​നി സി​ബി, അ​മ​ർ വീ​ർ സി​ങ്, ഖാ​ജാ നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ഡ്വൈ​സ​റി കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം സ​തീ​ഷ് വി. ​സ​റീ​ന അ​ഹ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

