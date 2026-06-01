Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 1 Jun 2026 1:10 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jun 2026 1:10 PM IST

    ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് സ്പെ​​ഷ​​ൽ കോ​​ൺ​​സു​​ല​​ർ ക്യാ​​മ്പ് ജൂ​ൺ 12ന്

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് സ്പെ​​ഷ​​ൽ കോ​​ൺ​​സു​​ല​​ർ ക്യാ​​മ്പ് ജൂ​ൺ 12ന്
    cancel

    ദോ​​​ഹ: പ്ര​​​വാ​​​സി​​​ക​​​ൾ​​​ക്കാ​യി ദോ​ഹ​യി​ലെ ഇ​​​ന്ത്യ​​​ൻ എം​​​ബ​​​സി​യും​​ ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ ക​​മ്യൂ​​ണി​​റ്റി ബെ​​ന​​വ​​ല​​ന്റ് ഫോ​​റ​വും (ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ്) സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​​​ഘ​​​ടി​​​പ്പി​​​ക്കു​​​ന്ന സ്പെ​​ഷ​​ൽ കോ​​ൺ​​സു​​ല​​ർ ക്യാ​​മ്പ് ജൂ​ൺ12 വെ​​ള്ളി​​യാ​​ഴ്ച അ​ൽ ഖോ​റി​ലെ നാ​ഷ​ണ​ൽ കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​നി​ൽ ന​​​ട​​​ക്കും. രാ​​വി​​ലെ ഒ​​മ്പ​​തു​​മു​​ത​​ൽ 11 വ​​രെ​​യാ​​ണ് ക്യാ​​മ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക.

    ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ പ്ര​​വാ​​സി​​ക​​ൾ​​ക്കു​​ള്ള പാ​​സ്‌​​പോ​​ർ​​ട്ട്, അ​​റ്റ​​സ്റ്റേ​​ഷ​​ൻ, പി.​​സി.​​സി സേ​​വ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ എ​ന്നി​വ ല​​ഭ്യ​​മാ​​കും. പ​​​​ങ്കെ​​​ടു​​​ക്കു​​​ന്ന​​​വ​​​ർ എ​​​ല്ലാ രേ​​​ഖ​​​ക​​​ളു​​​ടെ​​​യും പ​​​ക​​​ർ​​​പ്പ് സ​​​ഹി​​​തം ഹാ​ജ​രാ​ക​​​ണം. ഓ​​​ൺ​​​ലൈ​​​ൻ ഫോ​​​റം പൂ​​​രി​​​പ്പി​​​ക്കാ​​​നു​​​ള്ള സൗ​​​ക​​​ര്യം രാ​​​വി​​​ലെ എ​​​ട്ടു​​മു​​​ത​​​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    തൊ​​​ഴി​​​ൽ പ്ര​​​ശ്ന​​​ങ്ങ​​​ൾ ബ​​​ന്ധ​​​പ്പെ​​​ട്ട​​​വ​​​രു​​​ടെ ശ്ര​​​ദ്ധ​​​യി​​​ലെ​​​ത്തി​​​ക്കാ​​ൻ സൗ​​​ക​​​ര്യ​​മു​​ണ്ടാ​​കും. ഐ.​​​സി.​​​ബി.​​​എ​​​ഫ് ഇ​​​ൻ​​​ഷു​​​റ​​​ൻ​​​സ് ഡെ​​​സ്കും ല​​​ഭ്യ​​​മാ​​​ണ്. പു​​തു​​ക്കി​​യ പാ​​സ്‌​​പോ​​ർ​​ട്ടു​​ക​​ൾ ജൂ​ൺ 26ന് ​ഇ​​തേ വേ​​ദി​​യി​​ൽ വി​​ത​​ര​​ണം​​ചെ​​യ്യും. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക, ഫോ​ൺ: 77245945, 66262477.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - ICBF Special Consular Camp on June 12
    Similar News
    Next Story
    X