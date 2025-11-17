Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഖത്തർ തൊഴിൽ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 6:02 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 6:02 PM IST

    ഖത്തർ തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കമ്യൂണിറ്റി അഡ്വൈസറായി ഐ.സി.ബി.എഫ് പ്രസിഡന്റ് ഷാനവാസ് ബാവയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    ഖത്തർ തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കമ്യൂണിറ്റി അഡ്വൈസറായി ഐ.സി.ബി.എഫ് പ്രസിഡന്റ് ഷാനവാസ് ബാവയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു
    cancel
    Listen to this Article

    ദോഹ: ഖത്തർ തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കമ്യൂണിറ്റി അഡ്വൈസർമാരായി ​ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിറ്റി ബെനവലന്റ്​ ഫോറം (ഐ.സി.ബി.എഫ്) പ്രസിഡന്റ് ഷാനവാസ് ബാവയെയും എം.സി അംഗവും തൊഴിലാളി-മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമ വിഭാഗം ഹെഡുമായ ശങ്കർ ഗൗഡിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിറ്റിക്കിടയിലെ സേവന പ്രവർത്തനം, നേതൃത്വം എന്നിവ മുൻനിർത്തിയാണ് തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം ഇരുവരേയും കമ്യൂണിറ്റി അഡ്വൈസർമാരായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ശങ്കർ ഗൗഡ് തെലങ്കാന സ്വദേശിയാണ്.

    തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രവാസി സമൂഹത്തിനിടയിലെ ജീവകാരുണ്യ, ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്​ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഐ.സി.ബി.എഫിന്റെ പ്രസിഡന്റായ ഷാനവാസ്​ ബാവ തൃശൂർ കെപ്പമംഗലം സ്വദേശിയാണ്. ദോഹയിൽ ചാർ​ട്ടേഡ്​ അക്കൗണ്ടിന്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഫഷനൽ മികവും സംഘാടന ശേഷിയും ഖത്തറിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹം അടുത്തറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

    ഐ.സി.ബി.എഫിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഖത്തറിലെ എല്ലാ ദിക്കുകളിലും എത്തിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം പ്രധാന്യം നൽകി. കേരള ബിസിനസ്​ ഫോറം (കെ.ബി.എഫ്​) മുൻ പ്രസിഡന്റുമായിരുന്നു. ​തൃശൂർ എം.ടി.ഐയിലെ ലെക്​ചറർ സസ്​നയാണ്​ ഭാര്യ. മോഡൽ എൻജിനീയറിങ്​ കോളജ്​ വിദ്യാർഥിനി ഹന്ന ഫാത്തിമ മകളാണ്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:chartered accountantQatar Chamber and Ministry of LaborICBF PresidentThrissur Native
    News Summary - ICBF President Shanawas Bawa appointed as Community Advisor to Qatar Ministry of Labor
    Similar News
    Next Story
    X