Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 9:06 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 9:06 AM IST

    ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സി​ൽ സെ​ഷ​നെ​ടു​ത്ത ജോ​ർ​ജ് വി. ​ജോ​യി​ക്ക് ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദോഹ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ബെ​ന​വ​ല​ന്റ് ഫോ​റം (ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ്) ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി വൈ​കാ​രി​ക​ബ​ന്ധം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ലും മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ലും ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടാ​നു​ള്ള പ്രാ​യോ​ഗി​ക അ​റി​വ് ന​ൽ​കു​ക, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളി​ൽ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം വ​ള​ർ​ത്തു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൗ​ൺ​സി​ല​റും സൈ​ക്കോ​തെ​റ​പ്പി​സ്റ്റു​മാ​യ ജോ​ർ​ജ് വി. ​ജോ​യ് ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര വേ​ള​യി​ൽ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി.

    കാ​ഞ്ഞാ​ണി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ്. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ന​വാ​സ് ബാ​വ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ കു​ടും​ബ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ​ക്കും പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ൻ ഇ​ത്ത​രം വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദീ​പ​ക് ഷെ​ട്ടി അ​തി​ഥി​യെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ്. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഷീ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ലീ​ഗ​ൽ വി​ഭാ​ഗം ത​ല​വ​ൻ ഖാ​ജ നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ശ​ങ്ക​ർ ഗൗ​ഡ്, മ​ണി ഭാ​ര​തി, ഇ​ർ​ഫാ​ൻ അ​ൻ​സാ​രി, നീ​ലാം​ബ​രി സു​ശാ​ന്ത്, മി​നി സി​ബി എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ICBFindian embasyQatar Newsawareness class
    News Summary - ICBF organizes awareness class
    Similar News
    Next Story
    X