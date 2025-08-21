Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 11:51 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 11:51 AM IST

    ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    icbf
    cancel
    camera_alt

    ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു


    ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി അ​പെ​ക്സ് ബോ​ഡി​യാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ബെ​ന​വ​ല​ന്റ് ഫോ​റം (ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ്) ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി, ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ബു ഹ​മൂ​റി​ലെ ഐ.​സി.​സി അ​ശോ​ക ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. എം​ബ​സി ഫ​സ്റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റി​ങ് ഓ​ഫി​സ​റു​മാ​യ ഈ​ഷ് സി​ങാ​ൾ, ലേ​ബ​ർ ഓ​ഫി​സ​ർ ര​വി ര​ഥി എ​ന്നി​വ​ർ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​ അരങ്ങേറിയ നൃത്തം

    സാ​മൂ​ഹി​ക​സേ​വ​ന​രം​ഗ​ത്തെ സ്തു​ത്യ​ർ​ഹ​മാ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ​ക്ക് ജ​ന​സേ​വ​ക​രാ​യ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് എം​ബ​സി പ്ര​ത്യേ​ക പു​ര​സ്കാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. അ​വ​രു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ശ്ലാ​ഘി​ക്കു​ക​യും ഇ​ത്ത​രം അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​വു​മെ​ന്നും പ്ര​ത്യാ​ശി​ച്ചു. ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി നൂ​റോ​ളം മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ ഭ​ക്ഷ്യ​ക്കി​റ്റു​ക​ൾ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് അ​ഡ്വൈ​സ​റി കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ്ര​സാ​ദ് ഗാ​രു, പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​വി. ബോ​ബ​ൻ, ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഏ​ബ്ര​ഹാം ജോ​സ​ഫ്, ഐ.​സി.​സി അ​ഡ്വൈ​സ​റി കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​എ​ൻ. ബാ​ബു​രാ​ജ​ൻ, ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് മു​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നീ​ലാ​ങ്‌​ഷു ഡെ​യ്, ഐ.​ബി.​പി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ സ​ത്താ​ർ എ​ന്നി​വ​രും വി​വി​ധ അ​സോ​സി​യേ​റ്റ​ഡ് സം​ഘ​ട​ന സാ​ര​ഥി​ക​ളും സ​മൂ​ഹ നേ​താ​ക്ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽനിന്ന്

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ന​വാ​സ് ബാ​വ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദീ​പ​ക് ഷെ​ട്ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും ലേ​ബ​ർ ആ​ൻ​ഡ് ഫി​ഷ​ർ​മാ​ൻ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഹെ​ഡ് ശ​ങ്ക​ർ ഗൗ​ഡ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ന​വാ​സ് ബാ​വ, ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​വാ​സി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫും എം​ബ​സി​യും ന​ട​ത്തു​ന്ന വി​വി​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.ജ​യി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി എ​സ്. നീ​ലാം​ബ​രി, പ്ര​ദീ​പ് പി​ള്ളൈ എ​ന്നി​വ​ർ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു. മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​മ​ർ​വീ​ർ സി​ങ്, മി​നി സി​ബി, മ​ണി ഭാ​ര​തി, ഇ​ർ​ഫാ​ൻ അ​ൻ​സാ​രി എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു.തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട​ത്തി​യ സ്പോ​ട്ട് ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം വ​ർ​ക്കി ബോ​ബ​ൻ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ പാ​ർ​ശ്വ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് ഒ​ത്തു​കൂ​ടാ​നും ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നും അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsICBFICBF qatarQatar NewsIndependence Day Celebration
    News Summary - ICBF organized Independence Day celebrations
    Similar News
    Next Story
    X