    date_range 20 Oct 2025 11:44 AM IST
    date_range 20 Oct 2025 11:44 AM IST

    ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്

    ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ക​രു​ണ​യോ​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ല​ക്ഷ്യ​ബോ​ധ​ത്തോ​ടെ സേ​വ​ന​വും എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫി​ന്റെ 53ാമ​ത് സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ദോ​ഹ അ​ൽ​ഖോ​ർ ന​സീം അ​ൽ റ​ബീ​ഹ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ടേ​ഷ​ൻ, മ​രു​ന്നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി.

    ജ​ന​റ​ൽ മെ​ഡി​സി​ൻ, പ​ല്ല് (ഡെ​ന്റ​ൽ സ്ക്രീ​നി​ങ്) എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ടേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം സൗ​ജ​ന്യ ര​ക്ത​പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ല​ഭ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു മാ​സ​ക്കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ തു​ട​ർ​ചി​കി​ത്സ സൗ​ക​ര്യ​വും ല​ഭ്യ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഫ​സ്റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​വൈ​ഭ​വ് ത​ണ്ഡ​ലേ ക്യാ​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ന​വാ​സ് ബാ​വ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദീ​പ​ക് ഷെ​ട്ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ങ് ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള എം​സി അം​ഗം മി​നി സി​ബി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഷീ​ദ് അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ഫ​ർ ത​യ്യി​ൽ, എം.​സി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മ​ണി ഭാ​ര​തി, ഇ​ർ​ഫാ​ൻ അ​ൻ​സാ​രി, അ​മ​ർ സി​ങ്, ശ​ങ്ക​ർ ഗൗ​ഡ്, ഖാ​ജാ നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ, ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ നാ​സി​യ, സ​തീ​ഷ് വി​ള​വി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ന​സീം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി മു​ഖ്‌​താ​ർ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​സ​ഫീ​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

