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    Qatar
    Posted On
    date_range 31 July 2026 11:11 AM IST
    Updated On
    date_range 31 July 2026 11:11 AM IST

    ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് സൗ​ജ​ന്യ ദ​ന്ത​പ​രി​ശോ​ധ​ന ക്യാ​മ്പ് ഇന്ന്

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    ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് സൗ​ജ​ന്യ ദ​ന്ത​പ​രി​ശോ​ധ​ന ക്യാ​മ്പ് ഇന്ന്
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    ദോ​ഹ: താ​ഴ്ന്ന വ​രു​മാ​ന​മു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി ബെ​ന​വ​ല​ന്റ് ഫോ​റം (ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ്), വീ​ന​സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റു​മാ​യി (Venus Medical Center) സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സൗ​ജ​ന്യ ദ​ന്ത​പ​രി​ശോ​ധ​ന ക്യാ​മ്പ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 8 മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് 2 വ​രെ അ​ബു ഹ​മൂ​ർ വീ​ന​സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കും. ജ​ന​റ​ൽ ഡെ​ന്റ​ൽ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​ൻ, സ്‌​പെ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് ഓ​ർ​ത്തോ​ഡോ​ന്റി​ക് ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​ൻ, പ്രൊ​ഫ​ഷ​ണ​ൽ ഡെ​ന്റ​ൽ സ്കേ​ലി​ങ് & പോ​ളി​ഷി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​കും. മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും പ്ര​വേ​ശ​നം. ക്യാ​മ്പി​ൽ ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് ഹെ​ൽ​പ്പ് ഡെ​സ്ക് സേ​വ​ന​വും ല​ഭ്യ​മാ​യി​രി​ക്കും. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഫോ​ൺ ന​മ്പ​ർ: 974 6616 4857

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    TAGS:ICBFMedical centerqatar​free dental camp
    News Summary - ICBF Free Dental Checkup Camp Today
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