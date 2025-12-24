Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 1:30 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 1:30 PM IST

    ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന് ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് അം​ഗീ​കാ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന് ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് അം​ഗീ​കാ​രം
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ബെ​ന​വ​ല​ന്റ് ഫോ​റ​ത്തി​ലെ (ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ്) അം​ഗ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നാ​യി അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി​യ ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ക്യു.​ഐ.​പി.​എ) ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷാ​ന​വാ​സ്‌ ബാ​വ​യി​ൽ​നി​ന്ന് അം​ഗീ​കാ​ര​പ​ത്രം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ക്യു.​ഐ.​പി.​എ) ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ബെ​ന​വ​ല​ന്റ് ഫോ​റ​ത്തി​ലെ (ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ്) 20ാമ​ത്തെ അം​ഗ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നാ​യി അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി. ഖ​ത്ത​റി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, ക്ഷേ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന് ല​ഭി​ച്ച അം​ഗീ​കാ​രം സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ ഊ​ർ​ജം ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ നേ​തൃ​ത്വം അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തോ​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യും പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക്ഷേ​മം ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫി​ന്റെ അം​ഗ​ത്വം ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും, ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഐ​ക്യ​വും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​കു​മെ​ന്നും നേ​തൃ​ത്വം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഈ ​അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യോ​ടും ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തോ​ടും ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷാ​ന​വാ​സ്‌ ബാ​വ​യി​ൽ നി​ന്ന് അം​ഗീ​കാ​ര പ​ത്രം ക്യു.​ഐ.​പി.​എ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സ​ന്തോ​ഷ്‌ ക​ണ്ണം​പ​റ​മ്പി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഗി​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ ആ​മു​ഖ​പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. റ​ഷീ​ദ് അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ (ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ദീ​പ​ക് ഷെ​ട്ടി (ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ജാ​ഫ​ർ ത​യ്യി​ൽ (ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ബോ​ബ​ൻ വ​ർ​ക്കി (ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് മു​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ക്യു.​ഐ.​പി.​എ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ജോ​പ്പ​ച്ച​ൻ തെ​ക്കേ​ക്കൂ​റ്റ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ക്യു.​ഐ.​പി.​എ ട്ര​ഷ​റ​ർ സൈ​മ​ൺ വ​ർ​ഗീ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ഷാ​ദ് ഹ​സ​ൻ​കു​ട്ടി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Qatar NewsExpatriate Associationgulf news malayalam
    News Summary - ICBF Accreditation for Qatar Indian Expatriate Association
    Similar News
    Next Story
    X