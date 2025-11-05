Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 6:46 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 6:46 AM IST

    ഐ.​സി.​എ.​ഐ ദോ​ഹ ചാ​പ്റ്റ​ർ വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​നം

    ഐ.​സി.​എ.​ഐ ദോ​ഹ ചാ​പ്റ്റ​ർ വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​നം
    ഐ.​സി.​എ.​ഐ ദോ​ഹ ചാ​പ്റ്റ​ർ വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ​ദോ​ഹ: ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ചാ​ർ​ട്ടേ​ഡ് അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്റ്സ് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ (ഐ.​സി.​എ.​ഐ) ദോ​ഹ ചാ​പ്റ്റ​ർ 11ാമ​ത് വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​നം പു​ൾ​മാ​ൻ വെ​സ്റ്റ് ബേ​യി​ൽ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സ​മാ​പി​ച്ചു. ‘ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്റ്, ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ്, ഇ​ൻ​സ്പെ​യ​ർ -ഒ​രു​മി​ച്ച് ഭാ​വി​യെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്താം’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ദ്വി​ദി​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​മു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ദ​ഗ്ധ​ർ, സം​രം​ഭ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ​1981ൽ ​ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ചാ​ർ​ട്ടേ​ഡ് അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്റ്സ് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ത്തെ വി​ദേ​ശ ചാ​പ്റ്റ​റാ​യി സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ ഐ.​സി.​എ.​ഐ ദോ​ഹ ചാ​പ്റ്റ​ർ ഇ​ന്ന് ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​ധാ​ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന 400ല​ധി​കം ധ​ന​കാ​ര്യ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​ണ്. ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030ന് ​അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി പ​ഠ​നം, ന​വീ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലും ഐ.​സി.​എ.​ഐ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു.

    ഐ.​സി.​എ.​ഐ ദോ​ഹ ചാ​പ്റ്റ​ർ വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ന​ടി മ​മ്ത മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ്

    സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​ന്ത്യ -ഖ​ത്ത​ർ ബി​സി​ന​സ് സം​രം​ഭ​ക​ർ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ഐ.​സി.​എ.​ഐ ദോ​ഹ ചാ​പ്റ്റ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ഐ.​സി.​എ.​ഐ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​എ. ച​ര​ൺ​ജോ​ത് സി​ങ് ന​ന്ദ, ഐ.​സി.​എ.​ഐ ദോ​ഹ ചാ​പ്റ്റ​ർ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ സി.​എ. കി​ഷോ​ർ അ​ല​ക്സ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ദ​സ്സി​നെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത് സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ ദി​വ​സം ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്റ്, ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ്, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ക്ഷേ​മം എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ളാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. മാ​നേ​ജി​ങ് പാ​ർ​ട്ട്ണ​ർ വ​രു​ൺ ഗി​രി​ലാ​ൽ (സ്ക്രി​പ്ബോ​ക്സ്) ‘മൈ​ൻ​ഡ്ഫു​ൾ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ങ്: സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ നി​ക്ഷേ​പ രീ​തി​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന സെ​ഷ​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഫ്രാ​ക്ച​ൽ അ​ന​ലി​റ്റി​ക്സി​ലെ ചീ​ഫ് ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​സ്റ്റ് ബി​ജു ഡൊ​മി​നി​ക് ‘ബി​യോ​ണ്ട് ന​മ്പേ​ഴ്‌​സ്: ദി ​ആ​ർ​ട്ട് ഓ​ഫ് ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ്', ടോ​ട്ട​ൽ എ​ൻ​വ​യോ​ൺ​മെ​ന്റി​ലെ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ഷ കോ​ട്‌​വാ​ൾ 'ഭാ​വി​ക്ക് വേ​ണ്ടി ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്ക​ൽ' എ​ന്ന സെ​ഷ​നു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​ശ​സ്ത മെ​ന്റ​ലി​സ്റ്റ് ആ​ദി​യു​ടെ 'ഇ​ൻ​സോ​മ്നി​യ' സ്റ്റേ​ജ് പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സും ന​ട​ന്നു.

    ​ര​ണ്ടാം ദി​വ​സം ​സം​രം​ഭ​ക​നാ​യ സി.​എ. ജ​യ് ചൈ​ര സ്വ​യം ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലി​നെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ​യും കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു.'​പു​തി​യ ഇ​ന്ത്യ: നി​ർ​ഭ​യ​വും ശ​ക്ത​വും' എ​ന്ന സെ​ഷ​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സി.​എ​ൻ.​ബി.​സി ആ​വാ​സ് മാ​നേ​ജി​ങ് എ​ഡി​റ്റ​ർ അ​നു​ജ് സിം​ഗാ​ൾ, ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വി​ക​സി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക രം​ഗ​ത്തെ വി​വ​രി​ച്ചു.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ദ​ഗ്ധ​യാ​യ സി.​എ. ര​ച​ന റാ​ണ്ഡെ, ​ക്യൂ​ബ് ഇ​ന്നൊ​വേ​റ്റേ​ഴ്സ് ടെ​ക്നോ​ള​ജീ​സ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സെ​ബി സി​റി​യ​ക് എ​ന്നി​വ​രും വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ​ പ്ര​ശ​സ്ത ന​ടി​യും നി​ർ​മാ​താ​വു​മാ​യ മ​മ്ത മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ് തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വി​ന്റെ​യും ല​ക്ഷ്യ​ബോ​ധ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു സം​സാ​രി​ച്ച​ത് സ​ദ​സ്സി​ന് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യി.

    നാ​സ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സി.​എ. ഹേ​മ​ന്ത് ജോ​ഷി, റ​ഫേ​ൽ ടി​ബീ​രി​യോ, ഫി​ൻ​ജാ​ൻ വി.​സി ജ​ന​റ​ൽ പാ​ർ​ട്ണ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഖി​ൻ​ജി എ​ന്നി​വ​രും വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഐ.​സി.​എ.​ഐ ദോ​ഹ ചാ​പ്റ്റ​ർ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ സി.​എ. കി​ഷോ​ർ അ​ല​ക്സ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

