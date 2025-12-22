ഐ.സി.എ ഖത്തർ അറബിക് കാലിഗ്രഫി വർക്ക്ഷോപ് ശ്രദ്ധേയമായിtext_fields
ദോഹ: അന്താരാഷ്ട്ര അറബിക് ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷൻ (ഐ.സി.എ ഖത്തർ) വിദ്യാർഥികൾക്കായി അറബിക് കാലിഗ്രഫി വർക്ക്ഷോപ് സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രമുഖ കാലിഗ്രാഫറും ആർട്ടിസ്റ്റുമായ കമറുദ്ദീൻ നേതൃത്വം നൽകിയ ശിൽപശാലയിൽ അമ്പതിൽപരം പേർ പങ്കെടുത്തു.
പരിപാടി സമാപന സംഗമത്തിൽ പ്രമുഖ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും ലോക കേരള സഭ മെംബറും ഐ.സി.എ അഡ്വൈസറി മെംബറുമായ അബ്ദുൽ റഊഫ് കൊണ്ടോട്ടി, മുത്തലിബ് മട്ടന്നൂർ, പ്രസിഡന്റ് റഹ്മത്തുല്ല, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷെറിൻ, സിദ്ദിഖ് പറമ്പത്ത്, സെക്രട്ടറി ഹബീബ്, എക്സ്കോം മെംബർ ഫക്രു എന്നിവരും രക്ഷിതാക്കളും പങ്കെടുത്തു.
