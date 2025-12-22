Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    22 Dec 2025 1:23 PM IST
    Updated On
    22 Dec 2025 1:23 PM IST

    ഐ.​സി.​എ ഖ​ത്ത​ർ അ​റ​ബി​ക് കാ​ലി​ഗ്ര​ഫി വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    ഐ.​സി.​എ ഖ​ത്ത​ർ അ​റ​ബി​ക് കാ​ലി​ഗ്ര​ഫി വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​റ​ബി​ക് കാ​ലി​ഗ്ര​ഫി വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​റ​ബി​ക് ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (​ഐ.​സി.​എ ഖ​ത്ത​ർ) വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​റ​ബി​ക് കാ​ലി​ഗ്ര​ഫി വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​മു​ഖ കാ​ലി​ഗ്രാ​ഫ​റും ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റു​മാ​യ ക​മ​റു​ദ്ദീ​ൻ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ൽ അ​മ്പ​തി​ൽ​പ​രം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പ​രി​പാ​ടി സ​മാ​പ​ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ്ര​മു​ഖ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ മെം​ബ​റും ​ഐ.​സി.​എ അ​ഡ്വൈ​സ​റി മെം​ബ​റു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഊ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, മു​ത്ത​ലി​ബ് മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ റ​ഹ്‌​മ​ത്തു​ല്ല, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷെ​റി​ൻ, സി​ദ്ദി​ഖ് പ​റ​മ്പ​ത്ത്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​ബീ​ബ്, എ​ക്സ്കോം മെം​ബ​ർ ഫ​ക്രു എ​ന്നി​വ​രും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

