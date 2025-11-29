ഐ.സി.എ അലുംനി ഖത്തർ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു

ഐ.സി.എ അലുംനി ഖത്തർ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തുtext_fields
ദോഹ: തൃശൂർ വടക്കേക്കാട് ഇസ്ലാമിക് കൾചറൽ അസോസിയേഷൻ (ഐ.സി.എ) അലുംനി ഖത്തർ ‘നോസ്ട ആർട് ഐ.സി.എ; ബാക്ക് ടു സ്റ്റേജ്’ ആർട്സ് പ്രോഗ്രാം ഖറാഫ പെർലിങ് സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു.
പരിപാടിയിൽ കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും വിവിധതരം കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി. തുടർന്ന് നടന്ന ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുല്ലത്തീഫ് അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. ട്രഷറർ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് വരവ് -കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു. യോഗത്തിൽ പുതിയ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.
പ്രസിഡന്റായി അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിനെയും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി നിയാസ് കമറുദ്ദീനെയും ട്രഷററായി മുഹമ്മദ് ഷാഫിയെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. അഡ്വൈസറി ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുഹമ്മദ് റാഫി നിയന്ത്രിച്ചു.
