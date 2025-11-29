Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഐ.സി.എ അലുംനി ഖത്തർ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 6:13 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 6:13 AM IST

    ഐ.സി.എ അലുംനി ഖത്തർ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.സി.എ അലുംനി ഖത്തർ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു
    cancel
    camera_alt

    അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ്, നി​യാ​സ് ക​മ​റു​ദ്ദീ​ൻ,

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: തൃ​ശൂ​ർ വ​ട​ക്കേ​ക്കാ​ട് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക്‌ ക​ൾ​ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​എ) അ​ലും​നി ഖ​ത്ത​ർ ‘നോ​സ്ട ആ​ർ​ട് ഐ.​സി.​എ; ബാ​ക്ക് ടു ​സ്റ്റേ​ജ്’ ആ​ർ​ട്സ് പ്രോ​ഗ്രാം ഖ​റാ​ഫ പെ​ർ​ലി​ങ് സ്കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    നോ​സ്ട ആ​ർ​ട് ഐ.​സി.​എ -ബാ​ക്ക് ഓ​ൺ സ്റ്റേ​ജ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ​നി​ന്ന്

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും വി​വി​ധ​ത​രം ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ് വ​ര​വ് -ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ സി​ദ്ദീ​ഖി​നെ​യും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി നി​യാ​സ് ക​മ​റു​ദ്ദീ​നെ​യും ട്ര​ഷ​റ​റാ​യി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി​യെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfOffice BearersQatarICA alumni
    News Summary - ICA Alumni Qatar elected office bearers
    Similar News
    Next Story
    X