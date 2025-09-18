Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 12:21 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 12:21 PM IST

    ഐ.​ബി.​പി.​സി ഖ​ത്ത​ർ 25ാമ​ത് മ​ൺ​ഡേ ബൈ​റ്റ്സ് സെ​ഷ​ൻ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    ഐ.​ബി.​പി.​സി ഖ​ത്ത​ർ 25ാമ​ത് മ​ൺ​ഡേ ബൈ​റ്റ്സ് സെ​ഷ​ൻ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    ദോ​ഹ: പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ല് പി​ന്നി​ട്ട് ​ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബി​സി​ന​സ് ആ​ൻ​ഡ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ (ഐ.​ബി.​പി.​സി) മ​ൺ​ഡേ ബൈ​റ്റ്സ് പ​ര​മ്പ​ര​യു​ടെ 25ാമ​ത് സെ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. 25 സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ർ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​റി​വ് പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കി. മു​മ്പ് ന​ട​ന്ന 24 'മ​ൺ​ഡേ ബൈ​റ്റ്‌​സ്' സെ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ ഹ്ര​സ്വ​മാ​യ അ​വ​ലോ​ക​നം ഈ ​സെ​ഷ​നി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച വി​ജ്ഞാ​ന സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ യാ​ത്ര​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള ഉ​ൾ​ക്കാ​ഴ്ച ന​ൽ​കി.

    തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ​ത​ന്നെ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ബി​സി​ന​സ് സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്കും വി​ദ​ഗ്ധ​ർ​ക്കും അ​റി​വ് പ​ങ്കി​ടാ​നു​ള്ള വേ​ദി​യാ​യി ‘മ​ൺ​ഡേ ബൈ​റ്റ്‌​സ്’ മാ​റി. 1,300ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും വി​ജ്ഞാ​ന കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​നു​മു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ധ​ന​കാ​ര്യം, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വ​ള​ർ​ച്ച, എ.​ഐ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ചെ​റി​യ ആ​ശ​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി​യ ഈ ​പ​രി​പാ​ടി, ബി​സി​ന​സ് സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്കും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ​ക്കും പ​ഠി​ക്കാ​നും, ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും, വ​ള​രാ​നും സാ​ധി​ക്കു​ന്ന മി​ക​ച്ച വേ​ദി​യാ​യി മാ​റി​യ​താ​യി ഐ.​ബി.​പി.​സി ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് താ​ഹ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ​ഠ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ശ​ക്ത​മാ​യ നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ​യും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ സ​മൂ​ഹ​ത്തെ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഐ.​ബി.​പി.​സി​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് ഇ​ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Gulf NewsQatar NewssessionIBPC Qatar
