    Qatar
    Posted On
    30 Nov 2025 1:15 PM IST
    Updated On
    30 Nov 2025 1:15 PM IST

    ലൗ​ഹ് വ ​ഖ​ലം;ഓ​ർ​മ​ക​ളെ അ​ന​ശ്വ​ര​മാ​ക്കി എം.​എ​ഫ്. ഹു​സൈ​ൻ മ്യൂ​സി​യം

    ​ഖ​ത്ത​ർ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​ൻ ശൈ​ഖ മൗ​സ ബി​ൻ​ത് നാ​സ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു
    ലൗ​ഹ് വ ​ഖ​ലം: എം.​എ​ഫ്. ഹു​സൈ​ൻ മ്യൂ​സി​യം ഖ​ത്ത​ർ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​ൻ ശൈ​ഖ മൗ​സ ബി​ൻ​ത് നാ​സ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: പ്ര​ശ​സ്ത ആ​ധു​നി​ക ചി​ത്ര​കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്ന എം.​എ​ഫ്. ഹു​സൈ​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ളെ അ​ന​ശ്വ​ര​മാ​ക്കി ലൗ​ഹ് വ ​ഖ​ലം: എം.​എ​ഫ്. ഹു​സൈ​ൻ മ്യൂ​സി​യം ​ഖ​ത്ത​ർ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​ൻ ശൈ​ഖ മൗ​സ ബി​ൻ​ത് നാ​സ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഖ​ത്ത​ർ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​യി​ലു​ള്ള എം.​എ​ഫ്. ഹു​സൈ​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ സൃ​ഷ്ടി​ക​ളും മ​റ്റു വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​ണ് മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. മ​ഖ്ബൂ​ൽ ഫി​ദ ഹു​സൈ​ൻ ഒ​രു ഇ​തി​ഹാ​സ ക​ലാ​കാ​ര​നാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ അ​തി​ർ​വ​ര​മ്പു​ക​ൾ ക​ട​ന്ന് സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും ച​രി​ത്ര​ത്തെ​യും ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി​ക​ളെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ശൈ​ഖ മൗ​സ ബി​ൻ​ത് നാ​സ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ​ഖ​ത്ത​ർ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സി​റ്റി​യി​ൽ ആ​ണ് മ്യൂ​സി​യം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക. ഖ​ത്ത​ർ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​ൻ ശൈ​ഖ ഹി​ന്ദ് ബി​ൻ​ത് ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി, മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രും ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യെ പ്ര​ചോ​ദി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സാം​സ്കാ​രി​ക സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന പ​ഠ​ന​ത്തി​നും ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലി​നു​മു​ള്ള ഇ​ട​മാ​ണ് ലൗ​ഹ് വ ​ഖ​ലം: എം.​എ​ഫ്. ഹു​സൈ​ൻ മ്യൂ​സി​യം.

    പെ​യി​ന്റി​ങ്ങു​ക​ൾ, സി​നി​മ​ക​ൾ, ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ എം.​എ​ഫ് ഹു​സൈ​ന്റെ ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന മ്യൂ​സി​യം, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ യാ​ത്ര എ​ങ്ങ​നെ വി​ക​സി​ച്ചു എ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ഇ​തു​വ​രെ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത ചി​ല സൃ​ഷ്ടി​ക​ളും മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ലു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, അ​ഭി​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ, ഉ​ദ്ധ​ര​ണി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    2011ൽ ​മ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ഹു​സൈ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ അ​റ​ബ് നാ​ഗ​രി​ക​ത​യി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​ചോ​ദ​നം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട 35 ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ല​തും മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ലെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്. മാ​ന​വി​ക​ത​യെ വാ​ഴ്ത്തു​ന്ന, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ മാ​സ്റ്റ​ർ​പീ​സ് ആ​യ സീ​റൂ ഫി​ൽ അ​ർ​ദ് മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് കാ​ണാം.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വ​രെ രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് 5 വ​രെ​യും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് 1.30 മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് 7.30 വ​രെ​യും ആ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​മ​യം. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലും പൊ​തു അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും മ്യൂ​സി​യം അ​ട​ച്ചി​രി​ക്കും.

