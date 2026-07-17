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    Qatar
    Posted On
    date_range 17 July 2026 12:04 PM IST
    Updated On
    date_range 17 July 2026 12:04 PM IST

    വാ​രാ​ന്ത്യ​ത്തി​ൽ ഹു​മി​ഡി​റ്റി വ​ർ​ധി​ക്കും; കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്

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    വാ​രാ​ന്ത്യ​ത്തി​ൽ ഹു​മി​ഡി​റ്റി വ​ർ​ധി​ക്കും; കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്
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    ദോ​ഹ: വാ​രാ​ന്ത്യ​ത്തി​ൽ ക​ടു​ത്ത ചൂ​ടും ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ ഈ​ർ​പ്പ​വും (ഹു​മി​ഡി​റ്റി) വ​ർ​ധി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് രൂ​പ​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​റി​യി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    പു​ല​ർ​ച്ചെ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ഴ്ച​പ​രി​ധി കു​റ​യാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. രാ​വി​ലെ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​മെ​ങ്കി​ലും പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ടു​ത്ത ചൂ​ടും ഈ​ർ​പ്പ​വു​മു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    വേ​ന​ൽ​കാ​ല​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ചൂ​ടു​ള്ള കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച് ഇ​ന്ന​ലെ അ​ൽ ഹ​ൻ​അ ന​ക്ഷ​ത്രം ഉ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല​യും ഹു​മി​ഡി​റ്റി​യും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഈ ​സീ​സ​ൺ 13 ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും.

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    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - Humidity will increase over the weekend; Weather Observatory warns
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