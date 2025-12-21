Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഗ​സ്സ​യി​ലും വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ലും മാ​നു​ഷി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ദ​യ​നീ​യം -മ​ർ​യം ബി​ൻ​ത് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ​അ​തി​യ്യ

    ഗ​സ്സ​യി​ലും വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ലും മാ​നു​ഷി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ദ​യ​നീ​യം -മ​ർ​യം ബി​ൻ​ത് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ​അ​തി​യ്യ
    മ​ർ​യം ബി​ൻ​ത് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ​അ​തി​യ്യ

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഗ​സ്സ​യി​ലും വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ലും മാ​നു​ഷി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ദ​യ​നീ​യ​മാ​യി ത​ക​ർ​ച്ച നേ​രി​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ സ​മി​തി (എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​സി) ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​നും ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് കോ​ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ (ഒ.​ഐ.​സി) സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥി​രം മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ അം​ഗ​വു​മാ​യ മ​ർ​യം ബി​ൻ​ത് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ​അ​തി​യ്യ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ​മ്പൂ​ർ​ണ ഉ​പ​രോ​ധം, ഭ​ക്ഷ​ണം, മ​രു​ന്ന് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ക​ടു​ത്ത ക്ഷാ​മം, അ​വ​ശ്യ സേ​വ​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ക​ർ​ച്ച എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് കാ​ര​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥി​രം മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ 26ാമ​ത് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​രെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ ന്യൂ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

    ​ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ നേ​രി​ടു​ന്ന ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​നു​ഷി​ക നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഗ​സ്സ​യി​ലും വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ലു​മു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, വെ​ള്ളം, വൈ​ദ്യു​തി സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത് ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ളെ​പോ​ലും നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്നു. അ​തി​നാ​ൽ, അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Humanitarian literature in Gaza and the West Bank is pathetic - Maryam bin Abdullah Al-Atiyah
