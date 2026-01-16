Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 16 Jan 2026 1:39 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Jan 2026 1:39 PM IST

    അ​ഫ്ഗാ​നി​ലേ​ക്ക് മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം: വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    അ​ഫ്ഗാ​നി​ലേ​ക്ക് മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം: വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    അ​ഫ്ഗാ​ൻ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ പാ​ർ​ട്‌​ണേ​ഴ്‌​സ് വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ് സെ​ഷ​നി​ടെ

    ​ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി​യും ഗേ​റ്റ്‌​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നും സം​യു​ക്ത​മാ​യി അ​ഫ്ഗാ​ൻ ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ പാ​ർ​ട്‌​ണേ​ഴ്‌​സ് വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, യു.​എ​ൻ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ, ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ റെ​ഡ് ക്രോ​സ് ആ​ൻ​ഡ് റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് മൂ​വ്‌​മെ​ന്റ്, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര എ​ൻ.​ജി.​ഒ​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി 55ല​ധി​കം പേ​ർ വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പോ​ളി​യോ നി​ർ​മാ​ർ​ജ​ന പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ​യും അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നി​ലെ നി​ല​വി​ലെ മാ​നു​ഷി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പു​തു​ക്കി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക, ഭാ​വി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക, പോ​ളി​യോ ഇ​ത​ര വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ൻ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, ഗ​ർ​ഭി​ണി​ക​ൾ​ക്കും മു​ല​യൂ​ട്ടു​ന്ന അ​മ്മ​മാ​ർ​ക്കു​മു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ന്നു.

    ​ ക്യു.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ്, ഗേ​റ്റ്‌​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​ക്കു പു​റ​മെ ഐ.​എ​ഫ്.​ആ​ർ.​സി, വേ​ൾ​ഡ് ഫു​ഡ് പ്രോ​ഗ്രാം, യു.​എ​ൻ.​എ​ഫ്പി.​എ, ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന, ഐ.​ഒ.​എം, അ​ഫ്ഗാ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ -വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ, നോ​ർ​വീ​ജി​യ​ൻ റെ​ഡ് ക്രോ​സ് തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ വ​ർ​ക്ക് ഷോ​പ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം അ​ഫ്ഗാ​നി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു പു​തി​യ കാ​ര്യ​മ​ല്ലെ​ന്നും മ​റി​ച്ച് ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണെ​ന്നും അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ദ​ർ അ​ൽ സാ​ദ പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി, അ​ഫ്ഗാ​നി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​തി​ജീ​വ​ന ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് സ്ത്രീ​ക​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ൾ, ഏ​റ്റ​വും ദു​ർ​ബ​ല​രാ​യ ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ആ​രോ​ഗ്യം എ​ന്ന​ത് കേ​വ​ലം ഒ​രു മാ​നു​ഷി​ക മു​ൻ​ഗ​ണ​ന മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​ത് അ​ന്ത​സ്സി​നും സ്ഥി​ര​ത​ക്കും വി​ക​സ​ന​ത്തി​നു​മു​ള്ള അ​ടി​ത്ത​റ​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ക്യു.​ആ​ർ.​സി.​എ​സും ഗേ​റ്റ്‌​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നും ചേ​ർ​ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    TAGS:workshopAfghanistanhumanitarian aid
