    Qatar
    Posted On
    8 Aug 2025 11:48 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 11:48 AM IST

    ഫ​ല​സ്തീ​നി​ൽ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം; അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി ബ്രി​ട്ട​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചു

    ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത​ട​ക്കം വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തു
    ദോ​ഹ: ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ടി​യ​ന്ത​ര വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ സാ​ധ്യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്ത് ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി, ബ്രി​ട്ട​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി കെ​യ​ർ സ്റ്റാ​ർ​മ​റു​മാ​യി ഫോ​ണി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു.അ​ധി​നി​വേ​ശ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലെ​യും സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്ത ഇ​രു​വ​രും പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ പു​തി​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ​ര​സ്പ​രം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​റും ഫോ​ൺ കോ​ളി​ലൂ​ടെ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്ത​ത്.

    കൂ​ടാ​തെ, ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ​ര​സ്പ​രം പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഇ​രു​വ​രും സം​സാ​രി​ച്ചു.നേ​ര​ത്തേ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നും ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കാ​നു​മു​ള്ള ബ്രി​ട്ട​ന്റെ നി​ല​പാ​ടി​നെ ഖ​ത്ത​ർ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സ​മ്മ​തി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​റോ​ടെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് യു.​കെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി കെ​യ​ർ സ്റ്റാ​ർ​മ​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ഗ​സ്സ​യി​ലെ ദു​ര​ന്ത​സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്താ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത മ​ങ്ങു​ന്ന​തും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത​ത്.

    TAGS:Palestinebritish prime ministerQatar NewsAmir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thanihumanitarian aid
    News Summary - Humanitarian aid must be ensured in Palestine; Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani speaks with British Prime Minister
